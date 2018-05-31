AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF üç ders sınavı ne zaman?

Geçen hafta yapılan Açık Öğretim sınavlarının ardından öğrenciler AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt bekliyor. AÖF üç ders sınavı ne zaman ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber'de.

Üniversite öğrenciler Bahar dönemi final sınavının heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final sınavları geçen hafta cumartesi ve pazar günü gerçekleştirildi. AÖF sınavları dört oturum şeklinde cumartesi ve pazar günü yapıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınavların ardından soru ve cevap kitapçıklarını internet sitesinden duyurdu. Final sınavına giren öğrenciler ise AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bazı öğrenciler şimdiden üç ders sınavını merak ediyor. Peki AÖF üç ders sınavı ne zaman? Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF Bahar dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta yapılan dört oturum şeklinde cumartesi ve pazar günü yapıldı. AÖF final sonuçları açıklandı mı sorusu AÖF öğrencileri tarafında merak ediliyor. AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖF sonuçlarının sınav tarihinden 15 gün sonra açıklanması bekleniyor. Açıklandığında sizlere duyuracağız.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi dönem sonu sınavları Türkiye çapında gerçekleştirildi. AÖF sınavları, cumartesi ve pazar olmak üzere toplamda dört oturumda yapıldı. Sınavda çıkan soruların ve cevapların yayımlanmasının ardından açıköğretimliler, şimdi sonuç ve 3 ders tarihini sorguluyor.

Anadolu Üniversite rektörü tarafından açıklanan yeni sistemde AÖF öğrencilerinin dönem uzatmamaları adına yıl sonu girilecek tek ders sınavının bu yıldan üç derse çıkarıldığını açıklamıştı. Mezun olmayı bekleyen ve bir üst döneme geçip geçemeyeceklerini merak eden öğrenciler, heyecanla AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Sonuçların belli olmasıyla birlikte 3 ders sınavı için de hazırlıklar başlayacak. Dönem sonu sınavı notu yerine geçecek olan 3 ders sınavı yaz ayında gerçekleşecek. 2018 takvimine göre AÖF öğrencileri, 21 Temmuz 2018'de üç ders sınavına girebilecekler.

ÜÇ DERS SINAVI NEDİR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanıyor. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile "Üç Ders Sınavı" notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

Kaynak: AjansHaber