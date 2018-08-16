AÖF Anadolum e-kampüs sistemi aracılığıyla dijital kitap hizmeti sunacak

Açık Öğretim Fakültesi, öğrencilere basılı kitap yerine Anadolum e-kampüs sistemi aracılığıyla dijital kitap hizmeti sunacak. Bu çalışma ile öğrencilerin öğretim giderinin düşmesi amaçlanıyor.

Açık Öğretim Fakültesi Diyarbakır Dicle Bürosu Yöneticisi Davut Turhan, bilginin sürekli güncellenmesi ve Türkiye’nin yeni yönetim sistemine geçmesi ile beraberinde getirdiği mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemelerin güncelliğini hızla yitirdiğini söyledi.

Öğrencilere daha güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Davut Turhan, bu nedenle 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere basılı kitap vermek yerine Anadolum e-kampüs sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemeleri sunacaklarını ifade etti.

ÖĞRETİM GİDERİNDE DÜŞÜŞ



Davut Turhan, "Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak. Halihazırda 275 lira olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 liranın üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri, 225 liraya düşürülecektir. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Bu kararın alınmasındaki etken kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselişin öğrencilerden alınan öğretim giderlerinde artış yapmayı kaçınılmaz kılmasıdır." diye konuştu.



"ÖNEMLİ BİR MALİYET ORTADAN KALKTI"



Davut Turhan, "Öğrencilerimizin açık ve uzaktan öğretim hizmetleri için ödedikleri giderlerle, sınavların organizasyonu, her bir sınavda yaklaşık 500 bin kamu görevlisinin ücretli görevlendirilmesi, ders içeriklerinin üretilmesi, kitap basımı, ders anlatım videolarının üretilmesi, soruların yazdırılması, uygun internet altyapısının kurulması ve sürdürülmesi gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kalemi de ortadan kaldırılmış olacaktır. Yapılan çalışma ile birlikte binlerce ağaç kesilmekten kurtarılacağı gibi öğretim giderine yapılması gereken artış da yapılmamış olacaktır. En güncel eğitim teknolojilerini her zaman hızlı ve etkili bir şekilde kullanmış olan öğrencilerimizin bundan sonra da başarılarının artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır” dedi.

Kaynak: Ajanslar