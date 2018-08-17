Antalya'da protez kola ihtiyacı olan aileyi dolandırmaya çalıştılar

Antalya'da dolandırıcılar protez kol ihtiyacı olan aileyi kandırarak dolandırmaya kalktılar.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 5 yıl önce bahçede domates toplarken üç köpeğin saldırısına uğrayan Fatma Özdemir 10 günde 8 operasyon geçirerek kou kesildi. Protez kol almak için yardım bekleyen 18 yaşındaki kızın ailesini arayan kişiler,"Size daire vereceğiz, 10 bin lira tapu parası verin yeter" diyerek dolandırmaya çalıştı.

PROTEZ KOL FİYATI 50 BİN AVRO



5 yıl önce kolunu kaybeden kız protez kol takılması için 18 yaşına gelmeyi bekledi. Şu anda 18 yaşında ve protez kol için 50 bin avroya ihtiyacı olan Özdemir için konuyla ilgili Antalya Valiliği ve Gündoğmuş Kaymakamlığı harekete geçti ve genç kız için yardım kampanyası başlatıldı.







"ARAYANLAR DOLANDIRICI ÇIKTI"



Genç kızın emekli babası Ramazan Özdemir daha önce çıkan haberler sebebiyle Temmuz ayında İstanbul’dan kendilerini ‘Kızınızın protez kolunu üstleneceğiz’ diye arayan kişinin dolandırıcı çıktığını söyledi. Özdemir, "Bizi yardım bahanesiyle dolandırmaya çalıştılar, mağdur olduk. ‘Size daire vereceğiz, 10 bin lira tapu parası verin’ gibi şeyler söylediler, biz de bir an için heyecana kapıldık. Bu konu için ben İstanbul’a kadar gittim” ifadelerini kullandı.







"YARDIM BEKLİYORUZ"



Protez kol için devlete başvurduklarını söyleyen Ramazan Özdemir, “Devletimizin verdiği protez kol hareketsiz olduğu için kızımın ihtiyacını görmüyor. İki tane hareketli protez kol var. Biri 75 bin avro, diğeri ise 50 bin avro. İkisini de araştırdık, Ama 75 bin avroluk olan bize gelmez çünkü çok pahalı. 50 bin avroluk protez kol için Antalya Valiliği ve Gündoğmuş Kaymakamlığı yardım kampanyası başlattı. Yardımseverlerden yardım bekliyoruz. Kızım için protez kolun bulunacağını inanıyorum” dedi.

Kaynak: Ajanslar