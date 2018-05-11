Antalyaspor Başakşehir'e kolay lokma oldu!

Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Antalyaspor evine Başakşehir'i konuk etti.

Başakşehir, mücadeleden Bajic ve Visca'nın golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

G.SARAY'LA PUANINI EŞİTLEDİ

Başakşehir'e kritik 3 puanı getiren goller 30. dakikada Riad Bajic ve 76. dakikada Edin Visca'dan geldi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 69'a çıkartırken maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puanını eşitledi ve 2. sıraya çıktı. Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada kaldı.

Başakşehir, ligin son haftasında sahasında Kasmıpaşa'yı konuk edecek. Antalyaspor ise ligi Alanyaspor deplasmanında bitirecek.

Kaynak: Ajanslar