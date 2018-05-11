Antalyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Antalyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE aratması iki takımın taraftarları tarafından yapılmaya başlandı. Canlı Maç İzle ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdüren Medipol Başakşehir 33. haftanın açılış maçında Antalyaspor'a konuk oluyor. İki takımın taraftarları da şimdiden Antalyaspor - Başakşehir maçı Canlı İzle aratmasını sıkça yapmaya başladı. Antalya'da saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Başakşehir oyuna tempo veriyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara almıştı. Turuncu lacivertli ekip 33. haftaya 66 puanla üçüncü sırada girerken şampiyonluk mücadelesini de sürdürüyor. Ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir kendi sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmişti. Canlı maç izle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın ilk karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor. Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başladı. Antalyaspor ve Medipol Başakşehir toplamda 25, Spor Toto Süper Lig'de ise 16. kez karşı karşıya geliyor. İki takımın taraftarları da şimdiden Antalyaspor - Başakşehir maçı Canlı İzle aratmasını yapmaya başladı. Maçın canlı anlatımını haberimin en alt kısmında bulabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUK YOLUNDA

Turuncu-lacivertliler, 33. haftaya 66 puan ve averajla Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada girdi. Son maçında Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj yakalayan Antalyaspor ise 38 puanla 12. sırada haftaya başlıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalıları Marcio Mossoro ve Arda Turan ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise takımdaki yerlerini alabilecek.

3 OYUNCU SAKATLIĞI NEDENİYLE KARŞILAŞMADA YER ALAMADI



Antalyaspor'da hafta içerisinde Almanya'da ameliyat olan başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç sezonu kapatırken, son 2 haftada oynanacak M.Başakşehir ve A. Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da zorlu mücadele de forma giyemeyecek diğer oyuncular.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Antalyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Junior Caicara ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, ligin son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynayamayacak.

ANTALYA'DA GALİBİYETLER KAFA KAFAYA



Antalyaspor ile Medipol Başakşehir toplamda 24 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 15 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Antalya'da Süper Lig'de oynanan 11 maç sonunda iki takımda 5'er galibiyet alırken, bir maç ise berabere sona erdi.

GOLÜN ADI DENİZ KADAH VE DOUKARA OLACAK MI?



Akdeniz ekibi Antalyaspor'da 32 hafta sonunda attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle Deniz Kadah, M. Başakşehir maçında takımın gol silahı olacak. Devre arasında Osmanlıspor'dan kadroya katılan, attığı 5 golün yanı sıra yaptığı 5 asistle takımına puanlar kazandıran Doukara da takımın gol umudu olacak.

ANTALYASPOR'DA 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Kırmızı-beyazlılarda M. Başakşehir maçı öncesinde ise 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da, 3'er sarı kartları bulunan Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska M.Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak A.Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER



Antalyaspor'un Medipol Başakşehir karşısında şu 11 ile sahaya çıkması bekleniyor:

"Boffin, Celutska, Djourou, Diego Angelo, Musa Nizam, Yekta Kurtuluş, Vainqueur, Maicon, Hakan Özmert, Deniz Kadah ve Doukara."

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

1' Hakemin düdüğüyle karşılaşma başlıyor.

Kaynak: AjansHaber