Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Muratpaşa ilçesindeki bir eve operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda bir miktar satışa hazır esrar, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA