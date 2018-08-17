Antalya'da tacizci taksici bir kadını kaçırdı

Antalya’da bir kadın taksici tarafından kaçırıldı, telefonundaki bir uygulamadan konum paylaşarak kurtuldu.

Antalya’da taksici tarafından kaçırılan kadın soförden şüphelenerek arkadaşlarına haber verdi. Telefonundaki bir uygulamadan konumunu da paylaşan kadın arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu. Tacizci taksici tutuklandı.

"ÇOK GÜZEL KIZDI DAYANAMADIM"



Posta yazarı Candan Tolga Işık, bugün Posta’da "Dolar nasıl 5.74'ü gördü?” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Hadise dün gece Antalya’da yaşandı. Bir kadın Antalya’da taksiye biniyor. Taksici alakasız yollardan gitmeye başlayınca kadın şüphelenip arkadaşlarına 'Bu adam beni kaçırıyor, yardım edin' diye mesaj atıyor. Genç kadın aynı anda arkadaşlarıyla mevcut konumunu da paylaşıyor. Arkadaşları polise haber verip taksiye yetişiyor ve önünü kesiyorlar. Taksiciyi bir temiz dövüyorlar. 40 küsur yaşlarındaki taksici ifadesinde kendisini şöyle savunuyor (!): 'Çok güzel kızdı dayanamadım, çok alkollüydü, ne yapayım giymeseydi o şortu...' Öğrendim ki taksici dün tutuklanıp cezaevine gönderilmiş."

Kaynak: Ajanslar