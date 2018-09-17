Antalya'da orman yangını!

Antalya’nın bulnan ormanlık alanda sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Bu yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Karaöz koylar mevkiinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına, yangınına 50 arazöz, 4 amfibik uçak, 7 helikopter, 6 dozer müdahale ediyor. Bölgede, evlerin ve seraların olduğu biliniyor.

BİR DİĞER YANGIN VATANDAŞLAR TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşılan görüntülerde yangına 2 kilometre uzaklıkta çıkan başka bir yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Vatandaşlar arasında geçen konuşmada, “Mavi Kentte orman yangını var. Aktaş mevkiinde de yangın var. Biz burayı söndürdük. Daha sönmedi. Bakın yangın yeri nerede 2 bin metre var. Biz müdahale ettik. Duman çıkar çıkmaz müdahale ettik. Vatandaşlık görevimizi yaptık” dedi.

Öte yandan yangının seralara sıçradığı görüntüsü de vatandaşlar tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Ajanslar