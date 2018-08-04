Antalya'da midibüs devrildi: 22 yaralı var

Antalya Alanya'da bir midibüs devrildi. Bu kaza sonucunda aralarında kız Kur'an kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Alanya Belediyesi'ne ait 07 E 9119 plakalı midibüs, Güzelbağ Mahallesi-Emişbeleni yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada, aralarında kız Kur'an kursu öğrencilerinin de bulunduğu 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU ZİYARETTE BULUNDU

Öte yandan, bir dizi temaslar için ilçeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaralıların bulunduğu hastanelere giderek hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Ajanslar