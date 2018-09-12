Antalya'da korkutan deprem!

AFAD’ın sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya’nın Kumluca ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya’nın Kumluca ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.21'de gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

BURDUR VE ISPARTA'DA HİSSEDİLDİ

Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65.45 kilometre açığında, saat 09.21'de, 40.19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, Antalya'nın bütün ilçelerinde ve Burdur ile Isparta'da hissedildi.

Dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.

Kaynak: Ajanslar