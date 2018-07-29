Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. Bu kaza sonucu çok sayıda yaralı bulunurken iki kişi de hayatını kaybetti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

Kaza yerine ambulansların sevk edildiği ve yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar