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29 Temmuz 2018 12:11 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018 12:15

Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. Bu kaza sonucu çok sayıda yaralı bulunurken iki kişi de hayatını kaybetti.

Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Akseki  ilçesinde Çinli turistleri taşıyan tur otobüsü ile iki otomobil çarpıştı. İlk  belirlemelere göre iki kişinin hayatını kaybettiği kazada çok sayıda yaralının  olduğu bildirildi

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kapadokya'ya giden 34 FG 091 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen  iki otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki kişinin hayatını  kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

Kaza yerine ambulansların sevk edildiği ve yaralıların en yakın  hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: antalya kaza


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