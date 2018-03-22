Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Kendilerini MİT ve jandarma görevlisi olarak tanıttıkları kişilerden 227 bin lira aldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'da kendilerini MİT ve jandarma görevlisi olarak tanıttıkları kişilerden 227 bin lira aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran 4 kişi, kendilerini MİT ve jandarma görevlisi olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını ifade etti.

Çalışma başlatan polis ekipleri, eşkalleri belirlenen şüphelilerin daha önce de aynı suçtan kaydı bulunan E.Ş. (65), H.S. (41) ve İ.T. (50) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 4 kişiden 227 bin lira aldığı öne sürüldü.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA