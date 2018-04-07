Antalya’da çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya'dan son dakika haberi... Antalya'da Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 30 civarında er ve erbaşın bazılarına serum takıldığı, bir bölümünün ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği ve ciddi bir sağlık problemlerinin bulunmadığı bildirildi.

Dışardan yemek satın alınması yapılmayan Antalya'da hastaneye getirilen askerlerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle birlikte mevsimsel rahatsızlık nedeniyle olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA