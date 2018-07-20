Antalya'da 5 FETÖ'cü tutuklandı

Antalya'da terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ederken bu kapsamda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

7 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.M., Ö.K., R.A., H.K. ve C.A. çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. A.D. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Ajanslar