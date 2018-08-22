Antalya Valiliğinden kurban derisi açıklaması

Antalya Valiliği THK Antalya şubesinin sosyal medya hesabından yapılan 'deri toplama' açıklamasının yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiği belirtilerek Kurban Bayramı'nda izin alan vatandaşların kurban derilerini toplayabileceğini ifade etti.

Antalya Valiliği, Kurban Bayramı'nda izin alan herkesin deri toplayabileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 20 Ağustos Pazartesi Türk Hava Kurumu Antalya şubesinin (@thkantalya) resmi twitter hesabından, "Valilik emriyle Antalya'da kurban derisi toplama yetkisi sadece Türk Hava Kurumuna verilmiştir. Emniyet: THK dışında deri toplayanlar hakkında Kamu Kurumunu zarara uğratmaktan işlem yapılacak ve yakalanan deriler THK'na teslim edilecektir." şeklinde açıklama yapıldığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yapılan paylaşımın yanlış anlamalara neden olduğu, konuyla ilgili, "Tarikat ve cemaatlere kurban derisi yasağı" gibi haber ve çeşitli yorumlar yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Valiliğinin böyle bir yasağı, yetkilendirmesi veya başka bir kararı bulunmamaktadır. Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi konuyla ilgili yine @thyantalya resmi hesabından açıklama yaparak söz konusu twitine ilişkin açıklama ve düzeltmelerde bulunmuştur. THK Antalya Şubesince yapılan açıklama, 'Arefe günü paylaştığımız Twitter yanlış anlamalara sebep olduğu için bu son iki tweet gönderilmiştir. 'Herkes kurban derilerini dini duyguları ve vicdani sorumlulukları doğrultusunda istedikleri yere verebilirler ancak deri toplayan vakıf ve derneklerin valiliğin onayı almaları gerekmektedir. Aksi takdirde suç işlemiş olurlar. Antalya'da sadece valiliğin izin verdiği dernekler deri toplayabilmekte, izinsiz deri toplayanlar ise kamuyu zarara uğratma suçu işlemektedirler.' şeklindedir. Netice olarak, Antalya Valiliğinin kurban derilerini sadece Türk Hava Kurumunun toplayabileceğine dair bir kararı veya talimatı söz konusu değildir. Yasal olarak izni olan, izin verilen herkes kurban derisi toplayabilir."

Kaynak: Ajanslar