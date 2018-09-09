Antalya rekor tazeledi: Turist sayısı 9,5 milyonu geçti

Turizmde bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859'a yükseldi.

Turizmde bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlanan Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 666 bin 859'a yükseldi.

ZİYARETÇİ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, dün itibarıyla Antalya'ya havayoluyla gelen yabancı ziyaretçi rakamlarını açıkladı.

1-8 Eylül tarihlerinde Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente 539 bin 578 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 25 arttı.

GEÇEN YILA GÖRE YABANCI TURİST SAYISI YÜZDE 29 YÜKSELDİ

1 Ocak'tan 8 Eylül'e kadarki sürede de iki havalimanı aracılığıyla kente 9 milyon 666 bin 859 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 9 milyon 414 bin 28'i Antalya Havalimanı'na, 252 bin 831'i de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 29 yükseldi.

Antalya 2017 yılının aynı dönemine göre bu yıl 2 milyon 144 bin 130 daha fazla turist ağırladı.

Kaynak: Ajanslar