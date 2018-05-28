Antalya Havalimanı'nın yeni sahibi belli oldu

Antalya havalimanı'nın yeni sahibi belli oldu.

Karara göre TAV Havalimanları, IC İçtaş şirketinin yüzde 49’luk payının tamamını satın alarak Antalya Havalimanı’nı portföyüne ekledi.

TAV böylece tüm dünyada işlettiği havalimanı sayısını 18’e, yıllık yolcu sayısını yaklaşık 141 milyona çıkartacak. Yeni ortaklık yapısında, TAV ve Fraport havalimanını eşit ortak olarak yönetecek ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak

Dış hat yolcusu bakımından Türkiye’nin ikinci en yoğun havalimanı olan Antalya, 2017’de 26 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları, IC İçtaş’ın Antalya Havalimanı’ndaki yüzde 49 hissesini 360 milyon euro bedelle almak üzere geçen şubat ayında anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: ajanslar