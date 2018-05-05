Antalya AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018
24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Antalya AK Parti aday adayları tam liste...
24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.
İşte AK Parti Antalya aday adayları listesi...
|Adı
|Soyadı
|ABDULKERİM
|YEŞİLDAĞ
|ABDULLAH
|ÖZTÜRK
|ABDULLAH
|IŞIKHAN
|ABDURRAZAK
|KILIÇ
|ADEM
|ÖZEN
|AHMET
|GÜLER
|AHMET
|KİŞTİN
|AHMET KÜRŞAT
|KÖHLE
|ALİ
|AKSU
|ALİ FUAT
|YARBAŞ
|ALPER
|POLAT
|ATAY
|USLU
|AYATULLAH
|İNCİ
|AYŞE GÜLİZ
|YILMAN
|BARIŞ
|YILMAZ
|BEYTULLAH
|DEMİR
|CANBEY
|ÇETİN
|CANSU
|GÜLER NALBANTOĞLU
|CELALETTİN
|POLAT
|DİYAR
|İÇKALE GÜLTEKİN
|DORUK
|SOYDAN
|DURALİ
|ŞENER
|DUYGU
|KARAZOR
|DUYGU
|CEVHER
|ELİZAVETA
|İBAK
|ERCAN
|MEKTEPLİOĞLU
|ERDEM
|ATEŞ
|ERKAN
|KAPLAN
|ERKAN MUSTAFA
|YILMAZ
|ERTAN
|KARA
|ERTUĞRUL
|UĞRAŞAN
|ESİN
|ARSLANTAŞ
|ESMA
|BALABAN KARACAN
|FATİH
|GÖKGÖZ
|FATMA
|ÖNCEL
|FIRAT
|AKAR
|GALİP
|UZUN
|GÖKCEN
|ÖZDOĞAN ENÇ
|GÜLÇİN
|ÖZBOZ
|HAKAN
|KOŞMAZ
|HASAN
|DEMİR
|HASAN HÜSEYİN
|CENGİZ
|HASAN KEREM
|ÜNSAL
|HASAN MURAT
|DİLER
|HATİCE
|CAN BALAKAN
|HIFZULLAH
|ŞAHBAZ
|HULKİ
|KARAHAN
|HÜLYA
|AKAYDIN
|HÜSAMETTİN
|ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|GÜNEY
|HÜSEYİN
|AYANOĞLU
|HÜSEYİN
|OKUDAN
|HÜSNÜ
|AKÇALIOĞLU
|IŞILAY
|IŞILDAR CAN
|İBRAHİM
|AYDIN
|İBRAHİM
|İŞLEK
|İBRAHİM
|TÜRKİŞ
|İPEK
|ERZENGİN
|İRİNA
|BALCI
|İSA
|AKDEMİR
|İSMAİL
|YILDIZ
|İSMAİL SERKAN
|CEYLAN
|İZZET
|YILMAZ
|KADİR
|ÇEVİK
|KADİR
|ULUSOY
|KEMAL
|ÇELİK
|KERİM
|KANTAV
|KÜBRA
|BAKDEMİR
|LAMİ
|YILDIZ
|LOKMAN
|İNAN
|MEHMET
|KANPOLAT
|MEHMET EMİN
|KILIÇ
|MEHMET RİFAT
|DURUKAN
|MELEK
|BÖCEK
|MELİHA MELTEM
|KILINÇ
|METİN
|KURT
|MEVLÜT
|ÇAVUŞOĞLU
|MİNE
|KARAGÖZ
|MUHAMMED
|TÜRKOĞLU
|MUHAMMET EMİN
|İLHAN
|MURTAZA
|TAMYÜREK
|MUSTAFA
|ÖZDOĞAN
|MUSTAFA
|AKDENİZ
|MUSTAFA
|ATEŞ
|MUSTAFA
|KÖSE
|MUSTAFA
|AYDEMİR
|MUSTAFA
|AKÇOCUK
|MÜBERRA
|ÇAKMAK
|NECATİ
|YILDIRIM
|NERMİN
|DEMİR
|NEVİN
|KORKMAZ ZOR
|NURETTİN
|ULUDAĞ
|ÖMER
|AKBAŞ
|ÖMER
|KOCAMAN
|ÖVÜNÇ
|ÖZKAN
|RAKİP
|UTAN
|RAZİYE
|GÖK AKTAŞ
|REMZİ
|ALTUNGEYİK
|RIZA
|SÜMER
|SACİ
|BAYKONDU
|SAMET
|SAVAŞ
|SEHERA
|SEVİCİ
|SEMA
|AKINCI ESER
|SENA NUR
|ÇELİK
|SERPİL
|YILMAZ
|SEYİT EMRE
|GÖYÜK
|SİBEL
|KURTOĞLU YILDIRIM
|SONER
|ERKAYA
|SUAT
|KOLUKIRIK
|SÜLEYMAN
|KAVCAR
|ŞÜKRÜ
|OKUDAN
|TUBA
|YILDIRIM
|YAŞAR TURGUT
|BİLGİN
|YILMAZ
|AKDOĞAN
|YUSUF
|GÜNAY
|YUSUF
|İŞERİ
|YUSUF
|UZUN
|YÜCEL
|ERTAN
|ZAFER
|ŞAHİN
|ZAFER MURAT
|BAYRAKÇI
|ZEKİ
|KILINÇ
|ZEKİ
|ÇİVİK
|ZEYNEP
|KARATAŞ
|ZİYA
|ŞAHİN
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haberlerin tüm hakları AjansHaber’e aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. AjansHaber tarafından üretilen haberlerin kaynak gösterilmeden kullanılması, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 36 ve 37. maddesine aykırıdır ve suç teşkil etmektedir. Ayrıca internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ile ilgili olarak 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı internet yasasına göre de bu durum cezai işlem gerektirmektedir.
Kaynak: AjansHaber