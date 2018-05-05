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05 Mayıs 2018 12:31 | Son Güncelleme: 05 Mayıs 2018 12:34

Antalya AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Antalya AK Parti aday adayları tam liste...

Antalya AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Antalya aday adayları listesi...

Adı Soyadı
ABDULKERİM YEŞİLDAĞ
ABDULLAH ÖZTÜRK
ABDULLAH IŞIKHAN
ABDURRAZAK KILIÇ
ADEM ÖZEN
AHMET GÜLER
AHMET KİŞTİN
AHMET KÜRŞAT KÖHLE
ALİ AKSU
ALİ FUAT YARBAŞ
ALPER POLAT
ATAY USLU
AYATULLAH İNCİ
AYŞE GÜLİZ YILMAN
BARIŞ YILMAZ
BEYTULLAH DEMİR
CANBEY ÇETİN
CANSU GÜLER NALBANTOĞLU
CELALETTİN POLAT
DİYAR İÇKALE GÜLTEKİN
DORUK SOYDAN
DURALİ ŞENER
DUYGU KARAZOR
DUYGU CEVHER
ELİZAVETA İBAK
ERCAN MEKTEPLİOĞLU
ERDEM ATEŞ
ERKAN KAPLAN
ERKAN MUSTAFA YILMAZ
ERTAN KARA
ERTUĞRUL UĞRAŞAN
ESİN ARSLANTAŞ
ESMA BALABAN KARACAN
FATİH GÖKGÖZ
FATMA ÖNCEL
FIRAT AKAR
GALİP UZUN
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ
GÜLÇİN ÖZBOZ
HAKAN KOŞMAZ
HASAN DEMİR
HASAN HÜSEYİN CENGİZ
HASAN KEREM ÜNSAL
HASAN MURAT DİLER
HATİCE CAN BALAKAN
HIFZULLAH ŞAHBAZ
HULKİ KARAHAN
HÜLYA AKAYDIN
HÜSAMETTİN ÇETİNKAYA
HÜSEYİN GÜNEY
HÜSEYİN AYANOĞLU
HÜSEYİN OKUDAN
HÜSNÜ AKÇALIOĞLU
IŞILAY IŞILDAR CAN
İBRAHİM AYDIN
İBRAHİM İŞLEK
İBRAHİM TÜRKİŞ
İPEK ERZENGİN
İRİNA BALCI
İSA AKDEMİR
İSMAİL YILDIZ
İSMAİL SERKAN CEYLAN
İZZET YILMAZ
KADİR ÇEVİK
KADİR ULUSOY
KEMAL ÇELİK
KERİM KANTAV
KÜBRA BAKDEMİR
LAMİ YILDIZ
LOKMAN İNAN
MEHMET KANPOLAT
MEHMET EMİN KILIÇ
MEHMET RİFAT DURUKAN
MELEK BÖCEK
MELİHA MELTEM KILINÇ
METİN KURT
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
MİNE KARAGÖZ
MUHAMMED TÜRKOĞLU
MUHAMMET EMİN İLHAN
MURTAZA TAMYÜREK
MUSTAFA ÖZDOĞAN
MUSTAFA AKDENİZ
MUSTAFA ATEŞ
MUSTAFA KÖSE
MUSTAFA AYDEMİR
MUSTAFA AKÇOCUK
MÜBERRA ÇAKMAK
NECATİ YILDIRIM
NERMİN DEMİR
NEVİN KORKMAZ ZOR
NURETTİN ULUDAĞ
ÖMER AKBAŞ
ÖMER KOCAMAN
ÖVÜNÇ ÖZKAN
RAKİP UTAN
RAZİYE GÖK AKTAŞ
REMZİ ALTUNGEYİK
RIZA SÜMER
SACİ BAYKONDU
SAMET SAVAŞ
SEHERA SEVİCİ
SEMA AKINCI ESER
SENA NUR ÇELİK
SERPİL YILMAZ
SEYİT EMRE GÖYÜK
SİBEL KURTOĞLU YILDIRIM
SONER ERKAYA
SUAT KOLUKIRIK
SÜLEYMAN KAVCAR
ŞÜKRÜ OKUDAN
TUBA YILDIRIM
YAŞAR TURGUT BİLGİN
YILMAZ AKDOĞAN
YUSUF GÜNAY
YUSUF İŞERİ
YUSUF UZUN
YÜCEL ERTAN
ZAFER ŞAHİN
ZAFER MURAT BAYRAKÇI
ZEKİ KILINÇ
ZEKİ ÇİVİK
ZEYNEP KARATAŞ
ZİYA ŞAHİN

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Kaynak: AjansHaber

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