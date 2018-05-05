Antalya AK Parti aday adayları listesi - 24 Haziran 2018

24 Haziran erken seçimler için aday adaylığı başvuruları devam ediyor. AK Parti aday adayları listesi belli oldu. Antalya AK Parti aday adayları tam liste...

24 Haziran erken seçimler öncesinde AK Parti aday adayları listesi belli oldu. İl il AK Parti aday adayları listesi açıklandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında erken seçim istiyoruz açıklamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra partiler hızla adaylarını belirleme sürecine girmişti. Akabinde ise ittifaklar oluşmaya ve açıklanmaya başlamıştı. İttifaklar net olarak belli olurken; AK Partiyle MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının karışısında CHP,İYİ Parti,SP ve DP yer aldı.

İşte AK Parti Antalya aday adayları listesi...

Adı Soyadı ABDULKERİM YEŞİLDAĞ ABDULLAH ÖZTÜRK ABDULLAH IŞIKHAN ABDURRAZAK KILIÇ ADEM ÖZEN AHMET GÜLER AHMET KİŞTİN AHMET KÜRŞAT KÖHLE ALİ AKSU ALİ FUAT YARBAŞ ALPER POLAT ATAY USLU AYATULLAH İNCİ AYŞE GÜLİZ YILMAN BARIŞ YILMAZ BEYTULLAH DEMİR CANBEY ÇETİN CANSU GÜLER NALBANTOĞLU CELALETTİN POLAT DİYAR İÇKALE GÜLTEKİN DORUK SOYDAN DURALİ ŞENER DUYGU KARAZOR DUYGU CEVHER ELİZAVETA İBAK ERCAN MEKTEPLİOĞLU ERDEM ATEŞ ERKAN KAPLAN ERKAN MUSTAFA YILMAZ ERTAN KARA ERTUĞRUL UĞRAŞAN ESİN ARSLANTAŞ ESMA BALABAN KARACAN FATİH GÖKGÖZ FATMA ÖNCEL FIRAT AKAR GALİP UZUN GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ GÜLÇİN ÖZBOZ HAKAN KOŞMAZ HASAN DEMİR HASAN HÜSEYİN CENGİZ HASAN KEREM ÜNSAL HASAN MURAT DİLER HATİCE CAN BALAKAN HIFZULLAH ŞAHBAZ HULKİ KARAHAN HÜLYA AKAYDIN HÜSAMETTİN ÇETİNKAYA HÜSEYİN GÜNEY HÜSEYİN AYANOĞLU HÜSEYİN OKUDAN HÜSNÜ AKÇALIOĞLU IŞILAY IŞILDAR CAN İBRAHİM AYDIN İBRAHİM İŞLEK İBRAHİM TÜRKİŞ İPEK ERZENGİN İRİNA BALCI İSA AKDEMİR İSMAİL YILDIZ İSMAİL SERKAN CEYLAN İZZET YILMAZ KADİR ÇEVİK KADİR ULUSOY KEMAL ÇELİK KERİM KANTAV KÜBRA BAKDEMİR LAMİ YILDIZ LOKMAN İNAN MEHMET KANPOLAT MEHMET EMİN KILIÇ MEHMET RİFAT DURUKAN MELEK BÖCEK MELİHA MELTEM KILINÇ METİN KURT MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU MİNE KARAGÖZ MUHAMMED TÜRKOĞLU MUHAMMET EMİN İLHAN MURTAZA TAMYÜREK MUSTAFA ÖZDOĞAN MUSTAFA AKDENİZ MUSTAFA ATEŞ MUSTAFA KÖSE MUSTAFA AYDEMİR MUSTAFA AKÇOCUK MÜBERRA ÇAKMAK NECATİ YILDIRIM NERMİN DEMİR NEVİN KORKMAZ ZOR NURETTİN ULUDAĞ ÖMER AKBAŞ ÖMER KOCAMAN ÖVÜNÇ ÖZKAN RAKİP UTAN RAZİYE GÖK AKTAŞ REMZİ ALTUNGEYİK RIZA SÜMER SACİ BAYKONDU SAMET SAVAŞ SEHERA SEVİCİ SEMA AKINCI ESER SENA NUR ÇELİK SERPİL YILMAZ SEYİT EMRE GÖYÜK SİBEL KURTOĞLU YILDIRIM SONER ERKAYA SUAT KOLUKIRIK SÜLEYMAN KAVCAR ŞÜKRÜ OKUDAN TUBA YILDIRIM YAŞAR TURGUT BİLGİN YILMAZ AKDOĞAN YUSUF GÜNAY YUSUF İŞERİ YUSUF UZUN YÜCEL ERTAN ZAFER ŞAHİN ZAFER MURAT BAYRAKÇI ZEKİ KILINÇ ZEKİ ÇİVİK ZEYNEP KARATAŞ ZİYA ŞAHİN

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