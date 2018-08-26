Annesini ve kardeşini av tüfeğiyle öldürdü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Sami Soylu, annesi Hasret Soylu ile kardeşi Feramuz Soylu'yu av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Gölpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sami Soylu, aralarında daha önceden husumet bulunan annesi Hasret Soylu ile kardeşi Feramuz Soylu'ya evlerinin önünde av tüfeğiyle ateş etti. Anne ve oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülen Hasret Soylu ve oğlu Feramuz Soylu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sami Soylu ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Ajanslar