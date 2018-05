En güzel Anneler günü şiirleri 2018 - Kısa ve 2 kıtalık birbirinden güzel şiirler

Anneler günü şiirleri 2018 yılında çok sayıdaki kişi tarafından merak ediliyor. 8 Mayıs Anneler günü ile ilgili kısa ve 2 kıtalık şiirler Ajanshaber.com'da.

Dünyanın en özel varlıklarından olan annelere olan şükranlarımızı sunmak için tüm dünya da ve ülkemizde her yıl Mayıs Ayı'nın ikinci haftasındaki Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanmaktadır. Onlara olan minnettarlığımızı tek bir güne sığdıramayacak olsak da en azından tek bir günü onlara güzel sözler söyleyerek ya da hediyeler alıp şiirler okuyarak sevginizi belirtebilirsiniz. Bu özel günde herkes annelerine anneler günü şiirleri okur ve hediyeler alır. Tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan bu özel gün ülkemizde 1956 yılından bu yana kutlanırken, ilk kez Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali olarak başlamıştır. Her sene olduğu gibi bu sene de birçok kişi anneler günü şiirleri kısa ve uzun olanlarından seçerek okumak istiyor. Okullarda da çeşitli etkinliklerle kutlanan bu gün için anneler günü şiirleri 2 kıtalık olanlarından seçerek okuyabilirsiniz. Amerika'nın Filedelfiya eyaletinde 9 Mayıs 1966 günü "Jarvis" isimli bir kızın annesi öldü. Annesini çok seven Jarvis'in üzüntüsü uzun bir zaman sürdü ve hayatla kimsesi kalmayan Jarvis annesinin ölümüne alışamadı. Yaşama sevincini kaybeden Jarvis'in bu durumunu farkeden komşusu ona bunun bir doğa kanunu olduğunu söyledi. Komşusunun söylediklerinden etkilenen Jarvis'in annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşları geldi ve Jarvis onlara "Dünyada anne sevgisinin yerini dolduracak hiçbir sevgi yoktur. Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim." dedi. Onun önerisini çok beğenen arkadaşları birlikte Belediye Başkanı'na gittiler ve önerilerini anlattılar fikirlerini beğenen başkan bu fikirlerin gazete ve yazarlara anlatılmasına vesile oldu. Anneler günü şiiri hakkında merak edilen detaylar Ajanshaber.com'da.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ KISA VE 2 KITALIK



Tüm bu çabaların sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Mayıs Ayı'nın ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Daha sonra ilk kez 1908 yılında kutlanmaya başlanan bugün tüm dünyaya yayılarak kutlanmaya başlandı. Anneler günü şiirleri kısa olanlarından seçilip okullarda çeşitli etkinliklerle okunmakta ve kutlanmaktadır. Sadece okullarda değil tadyo ve televizyonlarda da o güne özel anneler günü şiirleri 2 kıtalık olanlarından seçilerek okunur. Ülkemizde de o gün Türk Kadınlar Birliği'nin şubesi olan illerde yılın anneleri seçilir. Filmlerin yanı sıra, anne sevgisini anlatan sergiler ve müzikler de hazırlanır. Hem anneleri onurlandırmak hem de anmak amacı ile kutlanan bugünde birbirinden güzel anneler günü şiirleri kısa ve 2 kıtalık olanlarından seçerek sizde annenize armağan edebilirsiniz. 1956 yılında çıkarılan kararname ile o yıl Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın resmini taşıyan bir hatıra pulu çıkarıldı. Bu özel gün annenin tüm insanların hayatında eşi benzeri olmayan kutsallığını belirten büyük bir gelenektir. Anneler günü annelerimizi tek bir gün hatırlamamamız gerektiğini belirten bir gündür. Bu özel günde kimi annesine hediye alırken kimi de bir şiir okur, sadece hediyelerle değil, bir buket çiçekle de annelerin gönlü alınabilir. Anneler Günü Norveç’te Şubat ayının 2. Pazar günü kutlarken Yunanistan'da 2 Şubat tarihlerinde kutlanır. İsrailliler 30 Ocak 31 Mart tarihleri arasında Shevаt 30 dedikleri gün anneler günü kutlamakta. Gürcistan’da ise Anneler Günü 3 Mart tarihinde kutlanır. Kardeş ülkelerde ise 8 Mart Anneler günü kutlanır. İrlanda Nijerya ve Birleşik Krallıklarda Büyük Perhiz 4. pazar günü kutlanır 21 Mart İlkbahar Ekinoks tarihinde ise Yemen, Arap ülkeleri, Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Lübnan'da kutlanır. Slovenya 25 Mart tarihinde kutlanan Anneler Günü, Ermenistan’da 7 Nisan tarihinde kutlanır. Çin Halk Cumhuriyeti Çin takvimine göre, 21 Nisan tarihinde kutlanır. Türkiye içinde yer aldığı ve Brezilya, ABD, Ukrayna, Almanya gibi ülkeler Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü kutlar.

