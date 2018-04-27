Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'nde ne alınır (2018)

Anneler günü gittikçe yaklaşıyor. Peki anneler günü ne zaman ve Anneler gününde ne alınır? Bu özel günle ilgili tüm detaylar haberimizde.

Mayıs ayına girmemizle birlikte Anneler günü ne zaman sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Bizi büyütüp yetiştiren annelerimize karşı vefa örneği göstereceğimiz bu özel gün giderek yaklaşıyor. Ömrümüzün her anında önemli bir yere sahip olan anneleri bu özel gün dünyanın birçok yerinde kutlanmaktadır. Dünyanın birçok yerinde bireyler annelerine hediye alarak onu ve onun için yaptıklarını unutmadığını ifade etmeye çalışmaktadır. Anneler gününde ne alınır sorusu da mayıs ayının başlarında özellikle internetin yaygın bir şekilde kullanmasının ardından sıkça aranmaktadır. Her birey kendi bütçesine göre annesine bir şeyler alarak onu mutlu etmeye çalışıyor. Bu özel günde unutmamanız gereken tek şey hediyenin maddi değeri değil, ifade ettiği anlamdır. Annelerinize alacağınız her hediye onu mutlu edecektir. Birbirinden özel ve güzel anlamlar taşıyan bu özel günün nereden çıktığı merak konusudur. Peki anneler günü nereden ortaya çıktı? Amerikalı bir genç olan Jarvis annesini kaybetmesinin ardından derin bir acı yaşamıştır. Annesinin aziz hatırasını yaşatmak isteyen Amerikalı genç Jarvis annesinin ölüm yıldönümünde birçok insanı bir araya getirerek "Bu günün anneler günü olmasını çok istiyorum ve Anneler Günü adıyla her yıl kutlanmasını kabul eder misiniz? diye sormuştur. Bunun kabul görmesinin ardından Jarvis'in annesinin ölüm yıldönümü olan mayısın ikinci haftasının pazar günü Anneler günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Anneler günü ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

2018 Anneler Günü Mayıs'ın kaçına geliyor sorusunun cevabını bugünlerde merak edilen konular arasında yer alıyor. Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor. Bu özel gün Mayıs ayının ikinci pazarı olarak tabir edilmesinden dolayı belli bir tarihi yoktur. Bizim için elinden gelen her şeyin fazlasını yapan, hasta olduğumuzda geceleri başımızdan ayrılmayan, fedakarlık abidesi annelerimiz bu özel günü olan Anneler Günü'ne artık sayılı günler kaldı. Bu yıl Anneler Günü 13 Mayıs’a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜNDE NE ALINIR



Anneler Günü annelerin sadece bir hediyeyle anılmadığı bir kutlama günü olarak da önem taşımaktadır. Mayısın ikinci haftasında havaların da ısınmaya başlamasıyla Anneler Günü için özel kutlama planları açık havaya taşınmaktadır. Bazı lokantalar tarafından sunulan özel kahvaltı teklifleri, tur firmaları tarafından düzenlenen günlük turları gibi farklı etkinliklerle Anneler Günü daha renkli şekilde kutlanabilmektedir.

Peki Anneler Günü'nde annelerimize ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır.

Naif annelere; yazdığınız bir şiirle veya bir çift güzel sözle bile annenizin gözlerinin dolduğunuz görüyorsanız; kavanozunun üzerine duygu dolu mesajınızı yazdırabileceğiniz çikolatalar, ikinizin resmini koyduğunuz bir çerçeve veya en sevdiği çiçeği alabilirsiniz.

Sanatsal annelere; sanatın dünyasında büyülenen bir anneye sahipseniz; resim kursuna kayıt yaptırabilirsiniz, yatak odasına veya evin herhangi bir yerine asabileceği bir tablo, çok gitmek istediği bir tiyatro oyunun biletini alabilirsiniz.

Keyif yapmayı seven annelere; sık yorulan, stresli ve içi rahat durmayan bir anneniz varsa onu kolunuza takıp bir otelin spasına götürebilirsiniz. Veya kendi başına gidebileceği bir yenilenme seansı hediye edebilirsiniz. Evde kullanmak için ise yatıştırıcı sabunlar, kremler ve banyo köpükleri alabilirsiniz.



Spor tutkunu annelere; spor salonundan çıkmayan, arkadaşlarıyla yüzmeye, yürümeye gitmeye bayılan bir anneniz varsa ona spor yaparken kullanabileceği eşyalar hediye edebilirsiniz. Spor çantası, eşofman takımı, ayakkabılar veya termal taytlar annenizin hoşuna gidebilir.

Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

Kaynak: AjansHaber