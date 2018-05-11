Anneler günü için kısa ve uzun şiirler - İşte en özel ve duygusal şiirler -(2018)
Anneler günü şiirleri kısa ve uzun olanlarından 2018 yılında seçerek annenizi mutlu edebilirsiniz. En güzel 2 kıtalık ve duygusal şiirler detayları ile Ajanshaber.com'da.
Herkesin annesi özel olduğu için birçok kişi Anneler Günün'ü annesine özel bir şekilde kutlamak istiyor. Dünyanın en özel varlıklarından olan annelere olan şükranlarımızı sunmak için tüm dünya da ve ülkemizde her yıl Mayıs Ayı'nın ikinci haftasındaki Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanmaktadır. 1864 yılında doğan ve Anna Jarvis 13 kardeşin 10.'su olarak dünyaya geldi fakat kardeşlerin 9'u ölmüş 4 kardeş hayatta kalmıştı. Annesi ünlü bir savaş karşıtı aktivistidir ve kendini askerlerin sağlıklarını düzeltmek için adamıştır. Savaştan sonra bulunan "Arkadaşlık Günü"nden etkilenen Anna ileri de Annesi için de bir düzenleyecektir. Bu özel günde herkes annelerine anneler günü şiirleri okur ve hediyeler alır. Tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan bu özel gün ülkemizde 1956 yılından bu yana kutlanırken, ilk kez Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali olarak başlamıştır. Bu özel günde kimi annesine hediye alırken kimi de bir şiir okur, sadece hediyelerle değil, bir buket çiçekle de annelerin gönlü alınabilir. Norveç’te Şubat ayının 2. Pazar günü kutlarken Yunanistan'da 2 Şubat tarihlerinde kutlanır. İsrailliler 30 Ocak 31 Mart tarihleri arasında Shevаt 30 dedikleri gün kutlamakta. Gürcistan’da 3 Mart tarihinde kutlanır, kardeş ülkelerde ise 8 Mart'ta kutlanır. Her sene olduğu gibi bu sene de birçok kişi anneler günü şiirleri kısa ve uzun olanlarından seçerek okumak istiyor. Okullarda da çeşitli etkinliklerle kutlanan bu gün için anneler günü şiirleri 2 kıtalık olanlarından seçerek okuyabilirsiniz, merak edilen detaylar Ajanshaber.com'da.
ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ KISA VE UZUN OLANLARINDAN SEÇEREK ANNENİZE OKUYABİLİRSİNİZ
Tüm bu çabaların sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Mayıs Ayı'nın ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Daha sonra ilk kez 1908 yılında kutlanmaya başlanan bugün tüm dünyaya yayılarak kutlanmaya başlandı. Anneler günü şiirleri kısa olanlarından seçilip okullarda çeşitli etkinliklerle okunmakta ve kutlanmaktadır. Sadece okullarda değil tadyo ve televizyonlarda da o güne özel anneler günü şiirleri uzun olanlarından seçilerek okunur. Ülkemizde de o gün Türk Kadınlar Birliği'nin şubesi olan illerde yılın anneleri seçilir. Filmlerin yanı sıra, anne sevgisini anlatan sergiler ve müzikler de hazırlanır. Hem anneleri onurlandırmak hem de anmak amacı ile kutlanan bugünde birbirinden güzel anneler günü şiirleri 2 kıtalık olanlarından seçerek sizde annenize armağan edebilirsiniz. 1956 yılında çıkarılan kararname ile o yıl Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın resmini taşıyan bir hatıra pulu çıkarıldı. Bu özel gün annenin tüm insanların hayatında eşi benzeri olmayan kutsallığını belirten büyük bir gelenektir. Anneler günü annelerimizi tek bir gün hatırlamamamız gerektiğini belirten bir gündür. İrlanda Nijerya ve Birleşik Krallıklarda Büyük Perhiz 4. pazar günü kutlanır 21 Mart İlkbahar Ekinoks tarihinde ise Yemen, Arap ülkeleri, Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Lübnan'da kutlanır. Slovenya 25 Mart tarihinde kutlanan Anneler Günü, Ermenistan’da 7 Nisan tarihinde kutlanır. Çin Halk Cumhuriyeti Çin takvimine göre, 21 Nisan tarihinde kutlanır. Türkiye içinde yer aldığı ve Brezilya, ABD, Ukrayna, Almanya gibi ülkeler Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlar.
ANNELER GÜNÜ VE ANNA JARVİS
Amerika'nın Filedelfiya eyaletinde 9 Mayıs 1966 günü "Anna Jarvis" isimli kızın annesi öldü. Annesini çok seven Jarvis'in üzüntüsü uzun bir zaman sürdü ve hayatla kimsesi kalmayan Jarvis annesinin ölümüne alışamadı. Yaşama sevincini kaybeden Jarvis'in bu durumunu farkeden komşusu ona bunun bir doğa kanunu olduğunu söyledi. Komşusunun söylediklerinden etkilenen Jarvis'in annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşları geldi ve Jarvis onlara "Dünyada anne sevgisinin yerini dolduracak hiçbir sevgi yoktur. Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim." dedi. Onun önerisini çok beğenen arkadaşları birlikte Belediye Başkanı'na gittiler ve önerilerini anlattılar fikirlerini beğenen başkan bu fikirlerin gazete ve yazarlara anlatılmasına vesile oldu. Onlara olan minnettarlığımızı tek bir güne sığdıramayacak olsak da en azından tek bir günü onlara güzel sözler söyleyerek ya da hediyeler alıp şiirler okuyarak sevginizi belirtebilirsiniz.
BERABER AL
Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,
Gecenin ardında yine gece var;
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!
Gözlerinde aksi bir derin hiçin,
Kanadın yayılmış, çırpınmak için;
Bu kış yolculuk var, diyorsa için,
Beni de beraber al anneciğim!
Necip Fazıl KISAKÜREK
NASIL HATIRLAMAM
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Kaç geceler bana ninni söylerdi
Hasta olunca oydu başucumda bekleyen
Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen
Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Uzun kış geceleri masal masaldı
Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar
Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar
Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı
Akşam biraz geciksem yollara düşerdi
Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Bilirim yine kalbinde yerim anacığım
Selam sana Anneler Günü İstanbul’dan
Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan
Vefalı ellerinden öperim anacığım.
Ümit Yaşar Oğuzcan
ANNEM
Bağım olsa, bahçem olsa
İpek kumaş bohçam olsa,
Sabah olsa, akşam olsa
Annem gitmese yanımdan
Her zaman baksam yüzüne,
Uyurum yatsam dizine.
Rastlamadım kem sözüne
Sesi çıkmaz kulağımdan.
Bir sözünü iki etmem.
Canımı verir incitmem
Annemsiz cennete gitmem
Onu severim canımdan
İbrahim Şimşek
ANNEME ŞİİR
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem.
Rıfat Necdet Evrimer
ANNE ANNE ANNE
Ağaç olsan
Dal olurum anne
Yaprak olurum
Sana gelirim
Deniz olsan
Sel olurum anne
Irmak olurum
Sana gelirim
Bahçe olsan
Gül olurum anne
Toprak olurum
Sana gelirim
Güneş olsan
Yol olurum anne
Bayrak olurum
Sana gelirim
Tacettin Şimşek
CANIM ANNEM
Yemeyip de yediren,
Giymeyip de giydiren,
Her an bizi düşünen
Canım annem, gül annem.
Kol açıp, kanat geren,
Ömrünü bize veren,
Biz gülünce sevinen
Canım annem, gül annem.
Bülent Özcan
ANNECİĞİM
Ne sevimli bir annesin!
Ne tatlıdır senin sesin!
Benim canım mısın nesin
Sen olmazsan yapamam ben!..
Senden yakın kim var bana?
Kalbim, canım bağlı sana!..
Üzüntüm yok ondan yana
Seviyorsun beni de sen.
Gülsem güler yüzün
Ağlamamdan alır hüzün...
Senin gecen ve gündüzün
Işık alır sanki benden!
Rakım Çalapala
TUT ELİMİ ANNEM
Tut elimi annem
Ah annem, canım annem.
Gül bahçesi istemem,
Yüreğini açtın ya
Yeter bana.Güllük gülistanlık benim için hayat...
Ama annem düşündün mü hiç?
Ya yorgun düşerse bu yürek.
Bakmaya bile kıyamadığım
Kokusuna dayamadığım güller
Solarsa bir hazan sabahı ansızın.
Nasıl bakarım anne gökyüzüne?
Dökülürken gözyaşların gökten.
Ve nasıl dayanırım bu acıya?
Dökülen her yaprak yüreğimi yaralarken.
Nasıl bakarım o viran bahçeye?
Bir kıvılcımda, yanar yüreğim.
Ama hiç bir yangın
Senin kadar sıcak değil be annem...
Nasıl da üşürüm sensiz,
Gözümden akan her damlada ne fırtınalar eser,
Ne firari hayallere dalar bu yaşlı gözler,
Ve akan her damla
Haykırır başıboş yalnızlığıma.
Hazan yelleri eserken annem
Bu körpe yüreğimde
Güneş açar mı hiç?
Mis gibi kokan bu menekşe,
Bülbüller şakır mı kahkaha ata ata?
Bahçedeki gülümüz,
Sümbül gibi büker mi boynunu yoksa?
Duyabilir miyim kanat çırpışını Turnaların,
Unutur musun beni annem?
Tembihler misin büyüklerin gittiği her yere gidilmez diye?
Bilirim korkarsın gelirim peşinden diye
Kaf dağına gider miyiz?
Güler miyiz çatlayana kadar?
Ve ağlar mıyız usul usul?
Gözlerimiz kan çanağı olana kadar.
Annem, canım annem,
Nasıl da kandırdın beni,
Hani gitmeyecektin,
Nasıl bıraktın beni buralarda,
Bu yaban ellerde...
Ne yaparım şimdi ben?
Kan çiçekleri bıraktın Annem ardında.
Ve her gün sulama yarışı yaptığımız Fesleğeni...
Neredesin be annem?
Bak kar yağdı avuçlarıma.
Coşkun seller gibi atıyorsun damarlarımda.
Yüreğimin vazgeçilmez Deltasında
vazgeçilmez bir nehir gibi yani.
Gitme bırakma beni dedim
Gözyaşlarımda uyutur
Göz bebeğimde avuturum dedim.
Ama ne fayda dinletemedim be annem...
Annem canım bi tanem,
Var oluş sebebim, tek gerçeğim,
Gören gözüm, duyan kulağım,
Ne zor şeymiş sensiz olmak,
Ve ne zor şeymiş,
Sensiz coğrafyaların sert iklimlerini tatmak.
Burası bana göre değil
Ben seninle olmak,
Dizinde uyumak,
Sana seni sevdiğimi haykırmak istiyorum.
Ne olur!
Tut elimi annem...
Bir kez daha öp ıslak ıslak
Hazar Cırık
ANNEMİ ÇOK SEVERİM
Annemi çok severim
Yanımdan gitmesin isterim
Üzülmesin annem derim
Benim annem melek annem
Ağır başlı, tatlı dilli
Güneş yüzlü, yufka yürekli
Dünya iyisi sanki
Benim annem melek annem
Senden yakın kim var bana
Kalbim bağlı sana
Sevgi var, ışık var yolunda
Benim annem melek annem
Açan çiçek, akan su
Gülümseyen engin duygu
Yuvamızın mutluluğu
Sensin benim güzel annem
ANNEM ŞİİRİ
Acıkınca karnımı
Sütün ile doyurdun,
Şefkatli kollarında
Mışıl mışıl uyurdum.
Üstünde senin sevgin
En büyük sevgilerin,
Dünyaları verseler
Dolamaz asla yerin.
Severek okuduğum
Öğreten kitap sensin,
Solmasın güzel yüzün
Ömür boyunca gülsün.
Gelincikten kırmızı
Papatyadan sarısın,
Ağustos sıcağında
Kartepe’nin karısın.
Benzettiğim hiçbir şey
Seni tarif etmiyor,
Ne söylesem bilmem ki?
Kelimeler yetmiyor.
CANIM ANNEM
canım annem benim
seni çok severim
sen olmazsan ben kendimi yanlız hissederim
sensiz dünya yok
kalbime saplandı bir ok
kalbim senin için atıyor
sen olmazsan olmuyor
canım benim birtanem
geceleri nur tanem
pazarlarda nar tanem
kalbimde minik parem
ANNECİĞİM
Anneciğim seni ben,
Çiçeklerden yemişten,
Sarı saçlı bebekten,
Canımdan çok severim.
Gitme hep yanımda kal,
Beni kollarına al,
Pembe gülden daha al,
Yanağından öperim.
Melahat UĞURKAN
ANNEN
Sen bir avuç bebektin
Kimdi süt veren sana,
Hastalandın ölecektin
Kim kanat gerdi sana?
Senin minik başını
Avuçlarına alıp
Gece uykusuz kalıp
Kucağında kim salladı
Ağladın, seninle kim ağladı
Annen
Sana ilk adımını attıran kimdir
Konuşmayı öğretti sana bir bir
Annen
Sen şimdi giderken okula
Sefertasını kim hazırlar?
Kim bakar arkandan yola?
Sende en çok kimin hakkı var
Kimdir seni en çok seven
Annen
Dünyayı hiç değilse bir günlüğüne
allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar
oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında
dünyayı çocuklara verelim
kocaman bir elma gibi
verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi
hiç değilse bir günlüğüne doysunlar
dünyayı çocuklara verelim
bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı
çocuklar dünyayı alacak elimizden
ölümsüz ağaçlar dikecekler
Nazım HİKMET
SEN OLMASAYDIN
Sen olmasaydın annem;
Ne doğar, ne yaşardım
Senin şefkatinle ben
Büyümeyi başardım.
Üzerime titrersin,
Korursun kanadınla
Canıma can katarsın
Sen annelik adınla.
Sana neler borçludur,
Düşün bir evlat anne!
Kan veren, can verensin,
Ya benim verdiğim ne?
Sana candan sevgimi,
Saygımı sunacağım,
Bu gün tüm anneleri
Minnetle anacağım.
ANNELERİN EN GÜZELİ
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
H.Latif SARIYÜCE
ANNECİĞİM
Bekle beni anneciğim
Bir gün sana döneceğim
Pamuk gibi ellerinden
Doya doya öpeceğim
Demet demet çiçeklerle
Lâle menekşe güllerle
Aydınlık bir gelecekle
Annem sana geleceğim
Ne şirindir senin sözün
Yeter ağlamasın gözün
Bitsin artık çile hüzün
Annem sana döneceğim
Demet demet çiçeklerle
Ellerimde buketlerle
Duâlarla Tekbirlerle
Annem sana geleceğim.
Hayati OTYAKMAZ
ANAM
Dokuz ay beni karnında taşıdın,
Sancılar çekerek doğurdun anam.
Başımı okşayıp,sırtımı kaşıdın,
Sütünle karnımı doyurdun anam.
Gece ağlarsam,uykudan soğurdun,
Uyumayıp,beni uyuturdun anam,
Eyyup sabrını sevgiyle yoğurdun,
Sinende güneşi soğuttun anam.
Sana bir "Of" bile denilmez,
Sırtımda Hacca götürsem,
Senin hakkın ödenmez,anam,
"Ödenir" diyen,vallahi gülemez.
Cennet derler,ayaklarının altında,
Seni razı eden mutludur,Allah katında,
Sensiz neler gelirdi,bu cahil başa,
Sağlıklı kal,dilerim uzun yaşa.
ANALAR
Analar! Gül yüzlüler, sevgi saçan varlıklar
Almayı düşünmeyen, binler veren analar!
Muhabbet sarayında sergi açan varlıklar
Evlât gülistanında güller deren analar!
Özlenme beklemeden, özünden özleyenler
Hayalinde, düşünde yavruyu gözleyenler
Kederleri, dertleri soluksuz izleyenler
Melek kanatlarını geriveren analar!
Ayakları altında cennet gizli melekler
Bal fışkıran pınarlar, billûr sözlü melekler
Gönülleri titreten derin gözlü melekler
Öfkeyi, muhabbetle geri veren analar!
Evlât şarkısı çalar, söyler gönül telleri
Diken batsa evlâda, kavrulur gönülleri
Yalın ayak koşarlar, kanda olsa elleri
Kuş gibi kanatlanıp geliveren analar!
Sevgi dağarcığında riya yoktur onların
O şeker dillerinde dua çoktur onların
Yavrusu devamlı aç(!), kendi toktur(!) onların
Evlâda, en muhteşem yeri veren analar!
Özenle büyütürler kırmadan, incitmeden
Meyve yetiştirirler küçücük bir dikmeden
Yıldız kayması gibi, dokunmadan, itmeden
Süzülüp, gönüllere giriveren analar!
Bir mübarek sihir var “ana” kelimesinde
Sanki bahar renginde, sanki bülbül sesinde
Hani heyecan var ya, bayram arifesinde
Her anışta, o tadı veriveren analar!
Koklamak varken her gün, bu gönül güllerini
Bir tek güne sığdırdık, anılma günlerini
Her gün dualar alsak, öpsek de ellerini
Mutlu olsa, sıcacık eli veren analar!
Cemal Gören
ANNECİĞİM
Ne sevimli bir annesin!
Ne tatlıdır senin sesin!
Benim canım mısın nesin
Sen olmazsan yapamam ben!
Senden yakın kim var bana?
Kalbim, canım bağlı sana!
Üzüntüm yok ondan yana
Seviyorsun beni de sen.
Gülsem güler yüzün
Ağlamamdan alır hüzün.
Senin gecen ve gündüzün
Işık alır sanki benden!
Rakım Çalapala
CANIM ANACAĞIM
Dünyada apayrı yeri olan bir sevgi
Anne sevgisi.
Artık ben de bir anayım.
Anam seni dünden daha çok seviyorum!
Çocukluğumda dua ederdim Allah'a
Anam ölmesin diye.
Tanrım kabul etti dualarımı,
Göstermedi bana senin acını.
Bu yıl da geldi 'Anneler Günü'
Ne alsam sana yetmez,
Senin hakkın ödenmez!
Sana duygularımdan bir demet.
Anneler günün kutlu olsun.
Ellerinden öptüm,canım anacığım!
ANACIĞIM
Anneme ve bütün annelere?
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Kaç geceler bana ninni söylerdi
Hasta olunca oydu başucumda bekleyen
Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen
Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Uzun kış geceleri masal masaldı
Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar
Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar
Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı
Akşam biraz geciksem yollara düşerdi
Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.
Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.
Nasıl hatırlamam anacığım nasıl
Bilirim yine kalbinde yerim anacığım
Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan
Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan
Vefalı ellerinden öperim anacığım.
Ümit Yaşar oğuzcan
ANA ÖĞÜDÜ
Çiçekleri ezme yavrum
Çiçekler bir yüreğe benzer
Çiçek ezen, insan ezer.
Sakın sen kuş vurma yavrum
En engin bir kardeşlikte
Uçar kuşlar gökyüzünde.
Tüfekle oynama yavrum
Şakacığı bile çirkin
Bir canlıyı öldürmenin.
Gel bir çiçek ol sen yavrum
Kendi ülkenin renginde
Şu yeryüzü demetinde.
Tahsin SARAÇ
ANNEMİ
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem,
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi, ışık var yolunda,
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü, pırlanta öz,
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım;
Melek annem, güzel annem.
Rıfat Necdet EVRİMER
GÜZEL ANNEM
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
ANNE SEN DENİZ MİSİN?
Gelip geçen mevsimler
Duyguları silmez mi?
Anne sen deniz misin,
Sevgin hiç eksilmez mi?
Hayat yelkenim doldu
Sıcacık nefesinle,
Enginlere açıldım
Dua yüklü sesinle.
Ne zaman "anne" desem
Derdime derman oldun,
Fırtınalar kopunca
Güvenli liman oldun.
Gözünden ayırmadın
Bulut gibi,nem gibi.
Biricik annem gibi.
Hakk'ın kabul ettiği
En güzel dilek misin?
Etrafımda dolaşan
Tatlı bir melek misin?
Bilmem ki senin için
Neler yapıyım anne?
Mübarek ellerinden
Her gün öpeyim anne.
ANNE
Anneciğim sen olmasaydın.
Ben nasıl büyürdüm,
Nasıl karnımı doyururdum,
Canım Anneciğim.
Anneciğim sen olmasaydın.
Ben nasıl terbiyeli olurdum,
Ben nasıl doğruyu, yanlışı ayırt edebilirdim,
Canım Anneciğim.
ANNEM
Annem
Herkesten güzel kokan
Bana sevgiyle yaklaşan
Derdime derman olan
Annem
Sen büyüttün
Sen okşadın saçımı
Yanlışımı hatamı düzelten
Beni çok seven
Annem
Tüm anneler
Her sıkıntıyla uğraştı
Her sorunda güçlü davrandı
Ömrü boyunca çalışan
Annem
10 Mayıs senin günün
Tüm annelere sevgi gösterisi var
Seni hep seveceğim
En iyi anne olan
Canım annem
ANNELER GÜNÜ
beni dünyaya getiren
sevgiyle büyüten
hep şevkat gösteren
sensin canım annem
bana doğruyu öğreten
yanlışları gösteren
beni bugünlere getiren
sensin canım annem
ANNECİM
Benim canım anneciğim,
Ben seni çok severim.
Benim biricik annecim,
Sen benim nur tanemsin,
Her çocuk sevgi ister,
Sevilip öpülmek ister.
Sen bunu bil anne,
Ben seni çok severim.
ANNELER
Küçük bir bebektim
Ayağında uyutun
İlk adımı atarken
Minik kolumdan tuttun
Her adımla düşerken
Sabırla bekledin
Kol gerdin,kanat gergin
İncitmeden büyüttün
Uyuyan Güzel Anneye
Anne, bahar geliyor uyansana
Çık altın eşikte bekle beni,
En güzel tılsımları buldum sana
Koklayabilmek için nefesini
Yeni açmış şu erik hatırlatır
Bana ağaçları çok sevdiğimi,
Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,
O kara bırakmışsın gözlerini.
Gül güzel annem benim, benim rüyam
İçimden çiçekli bir yol var sana,
Senin yerine biraz ben uyusam
Anne bahar geliyor uyansana.
Ceyhun Atuf KANSU
Anne
Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilık esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
Güneş yüzlü, altın kalpli,
Ağır başlı, tatlı dilli,
Meleklerin eşi sanki
Sensin, benim güzel annem.
Açan çiçek, çağlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluğu
Sensin, benim güzel annem.
ANNE
Annemi ben çok severim,
Melek annem, güzel annem.
Üzülmesin sakın derim
Melek annem, güzel annem.
İyi, doğru sözler onda,
Şefkat dolu gözler onda,
Sevgi ışık var yolunda:
Melek annem, güzel annem.
Anne yüzü ne asil yüz,
Anne gözü ne derin göz,
Anne özü pırlanta öz:
Melek annem, güzel annem.
O gülerse çağlayanım,
O ağlarsa ağlayanım,
Ona gönül bağlayanım:
Melek annem, güzel annem.
Rıfat Necdet EVRİMER
ANNE OLUNCA ANLARSIN
Kaynak: Ajans Haber
Efe Bahri Bahtiyar - annem :=))