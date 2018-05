Anneler günü için kısa ve uzun şiirler - İşte en özel ve duygusal şiirler -(2018)

Anneler günü şiirleri kısa ve uzun olanlarından 2018 yılında seçerek annenizi mutlu edebilirsiniz. En güzel 2 kıtalık ve duygusal şiirler detayları ile Ajanshaber.com'da.

Herkesin annesi özel olduğu için birçok kişi Anneler Günün'ü annesine özel bir şekilde kutlamak istiyor. Dünyanın en özel varlıklarından olan annelere olan şükranlarımızı sunmak için tüm dünya da ve ülkemizde her yıl Mayıs Ayı'nın ikinci haftasındaki Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanmaktadır. 1864 yılında doğan ve Anna Jarvis 13 kardeşin 10.'su olarak dünyaya geldi fakat kardeşlerin 9'u ölmüş 4 kardeş hayatta kalmıştı. Annesi ünlü bir savaş karşıtı aktivistidir ve kendini askerlerin sağlıklarını düzeltmek için adamıştır. Savaştan sonra bulunan "Arkadaşlık Günü"nden etkilenen Anna ileri de Annesi için de bir düzenleyecektir. Bu özel günde herkes annelerine anneler günü şiirleri okur ve hediyeler alır. Tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan bu özel gün ülkemizde 1956 yılından bu yana kutlanırken, ilk kez Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali olarak başlamıştır. Bu özel günde kimi annesine hediye alırken kimi de bir şiir okur, sadece hediyelerle değil, bir buket çiçekle de annelerin gönlü alınabilir. Norveç’te Şubat ayının 2. Pazar günü kutlarken Yunanistan'da 2 Şubat tarihlerinde kutlanır. İsrailliler 30 Ocak 31 Mart tarihleri arasında Shevаt 30 dedikleri gün kutlamakta. Gürcistan’da 3 Mart tarihinde kutlanır, kardeş ülkelerde ise 8 Mart'ta kutlanır. Her sene olduğu gibi bu sene de birçok kişi anneler günü şiirleri kısa ve uzun olanlarından seçerek okumak istiyor. Okullarda da çeşitli etkinliklerle kutlanan bu gün için anneler günü şiirleri 2 kıtalık olanlarından seçerek okuyabilirsiniz, merak edilen detaylar Ajanshaber.com'da.

ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ KISA VE UZUN OLANLARINDAN SEÇEREK ANNENİZE OKUYABİLİRSİNİZ

Tüm bu çabaların sonucunda Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Mayıs Ayı'nın ikinci pazar gününün Anneler Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Daha sonra ilk kez 1908 yılında kutlanmaya başlanan bugün tüm dünyaya yayılarak kutlanmaya başlandı. Anneler günü şiirleri kısa olanlarından seçilip okullarda çeşitli etkinliklerle okunmakta ve kutlanmaktadır. Sadece okullarda değil tadyo ve televizyonlarda da o güne özel anneler günü şiirleri uzun olanlarından seçilerek okunur. Ülkemizde de o gün Türk Kadınlar Birliği'nin şubesi olan illerde yılın anneleri seçilir. Filmlerin yanı sıra, anne sevgisini anlatan sergiler ve müzikler de hazırlanır. Hem anneleri onurlandırmak hem de anmak amacı ile kutlanan bugünde birbirinden güzel anneler günü şiirleri 2 kıtalık olanlarından seçerek sizde annenize armağan edebilirsiniz. 1956 yılında çıkarılan kararname ile o yıl Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın resmini taşıyan bir hatıra pulu çıkarıldı. Bu özel gün annenin tüm insanların hayatında eşi benzeri olmayan kutsallığını belirten büyük bir gelenektir. Anneler günü annelerimizi tek bir gün hatırlamamamız gerektiğini belirten bir gündür. İrlanda Nijerya ve Birleşik Krallıklarda Büyük Perhiz 4. pazar günü kutlanır 21 Mart İlkbahar Ekinoks tarihinde ise Yemen, Arap ülkeleri, Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Lübnan'da kutlanır. Slovenya 25 Mart tarihinde kutlanan Anneler Günü, Ermenistan’da 7 Nisan tarihinde kutlanır. Çin Halk Cumhuriyeti Çin takvimine göre, 21 Nisan tarihinde kutlanır. Türkiye içinde yer aldığı ve Brezilya, ABD, Ukrayna, Almanya gibi ülkeler Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlar.

ANNELER GÜNÜ VE ANNA JARVİS





Amerika'nın Filedelfiya eyaletinde 9 Mayıs 1966 günü "Anna Jarvis" isimli kızın annesi öldü. Annesini çok seven Jarvis'in üzüntüsü uzun bir zaman sürdü ve hayatla kimsesi kalmayan Jarvis annesinin ölümüne alışamadı. Yaşama sevincini kaybeden Jarvis'in bu durumunu farkeden komşusu ona bunun bir doğa kanunu olduğunu söyledi. Komşusunun söylediklerinden etkilenen Jarvis'in annesinin ölüm yıldönümünde arkadaşları geldi ve Jarvis onlara "Dünyada anne sevgisinin yerini dolduracak hiçbir sevgi yoktur. Yılın bir gününü annelere ayıralım. O günü annelerimizle ilgili anılarla dolduralım. Böylece annelerimize olan sevgi borcumuzu ödeyelim." dedi. Onun önerisini çok beğenen arkadaşları birlikte Belediye Başkanı'na gittiler ve önerilerini anlattılar fikirlerini beğenen başkan bu fikirlerin gazete ve yazarlara anlatılmasına vesile oldu. Onlara olan minnettarlığımızı tek bir güne sığdıramayacak olsak da en azından tek bir günü onlara güzel sözler söyleyerek ya da hediyeler alıp şiirler okuyarak sevginizi belirtebilirsiniz.

BERABER AL

Ak saçlı başını alıp eline,

Kara hülyalara dal anneciğim!

O titrek kalbini bahtın yeline,

Bir ince tüy gibi sal anneciğim!

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,

Gecenin ardında yine gece var;

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!

Gözlerinde aksi bir derin hiçin,

Kanadın yayılmış, çırpınmak için;

Bu kış yolculuk var, diyorsa için,

Beni de beraber al anneciğim!

Necip Fazıl KISAKÜREK



NASIL HATIRLAMAM

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Kaç geceler bana ninni söylerdi

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Uzun kış geceleri masal masaldı

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi

Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım

Selam sana Anneler Günü İstanbul’dan

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

Ümit Yaşar Oğuzcan



ANNEM

Bağım olsa, bahçem olsa

İpek kumaş bohçam olsa,

Sabah olsa, akşam olsa

Annem gitmese yanımdan

Her zaman baksam yüzüne,

Uyurum yatsam dizine.

Rastlamadım kem sözüne

Sesi çıkmaz kulağımdan.

Bir sözünü iki etmem.

Canımı verir incitmem

Annemsiz cennete gitmem

Onu severim canımdan

İbrahim Şimşek

ANNEME ŞİİR

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem.

Rıfat Necdet Evrimer



ANNE ANNE ANNE

Ağaç olsan

Dal olurum anne

Yaprak olurum

Sana gelirim

Deniz olsan

Sel olurum anne

Irmak olurum

Sana gelirim

Bahçe olsan

Gül olurum anne

Toprak olurum

Sana gelirim

Güneş olsan

Yol olurum anne

Bayrak olurum

Sana gelirim

Tacettin Şimşek



CANIM ANNEM

Yemeyip de yediren,

Giymeyip de giydiren,

Her an bizi düşünen

Canım annem, gül annem.

Kol açıp, kanat geren,

Ömrünü bize veren,

Biz gülünce sevinen

Canım annem, gül annem.

Bülent Özcan



ANNECİĞİM

Ne sevimli bir annesin!

Ne tatlıdır senin sesin!

Benim canım mısın nesin

Sen olmazsan yapamam ben!..

Senden yakın kim var bana?

Kalbim, canım bağlı sana!..

Üzüntüm yok ondan yana

Seviyorsun beni de sen.

Gülsem güler yüzün

Ağlamamdan alır hüzün...

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden!

Rakım Çalapala



TUT ELİMİ ANNEM

Tut elimi annem

Ah annem, canım annem.

Gül bahçesi istemem,

Yüreğini açtın ya

Yeter bana.Güllük gülistanlık benim için hayat...

Ama annem düşündün mü hiç?

Ya yorgun düşerse bu yürek.

Bakmaya bile kıyamadığım

Kokusuna dayamadığım güller

Solarsa bir hazan sabahı ansızın.

Nasıl bakarım anne gökyüzüne?

Dökülürken gözyaşların gökten.

Ve nasıl dayanırım bu acıya?

Dökülen her yaprak yüreğimi yaralarken.

Nasıl bakarım o viran bahçeye?

Bir kıvılcımda, yanar yüreğim.

Ama hiç bir yangın

Senin kadar sıcak değil be annem...

Nasıl da üşürüm sensiz,

Gözümden akan her damlada ne fırtınalar eser,

Ne firari hayallere dalar bu yaşlı gözler,

Ve akan her damla

Haykırır başıboş yalnızlığıma.

Hazan yelleri eserken annem

Bu körpe yüreğimde

Güneş açar mı hiç?

Mis gibi kokan bu menekşe,

Bülbüller şakır mı kahkaha ata ata?

Bahçedeki gülümüz,

Sümbül gibi büker mi boynunu yoksa?

Duyabilir miyim kanat çırpışını Turnaların,

Unutur musun beni annem?

Tembihler misin büyüklerin gittiği her yere gidilmez diye?

Bilirim korkarsın gelirim peşinden diye

Kaf dağına gider miyiz?

Güler miyiz çatlayana kadar?

Ve ağlar mıyız usul usul?

Gözlerimiz kan çanağı olana kadar.

Annem, canım annem,

Nasıl da kandırdın beni,

Hani gitmeyecektin,

Nasıl bıraktın beni buralarda,

Bu yaban ellerde...

Ne yaparım şimdi ben?

Kan çiçekleri bıraktın Annem ardında.

Ve her gün sulama yarışı yaptığımız Fesleğeni...

Neredesin be annem?

Bak kar yağdı avuçlarıma.

Coşkun seller gibi atıyorsun damarlarımda.

Yüreğimin vazgeçilmez Deltasında

vazgeçilmez bir nehir gibi yani.

Gitme bırakma beni dedim

Gözyaşlarımda uyutur

Göz bebeğimde avuturum dedim.

Ama ne fayda dinletemedim be annem...

Annem canım bi tanem,

Var oluş sebebim, tek gerçeğim,

Gören gözüm, duyan kulağım,

Ne zor şeymiş sensiz olmak,

Ve ne zor şeymiş,

Sensiz coğrafyaların sert iklimlerini tatmak.

Burası bana göre değil

Ben seninle olmak,

Dizinde uyumak,

Sana seni sevdiğimi haykırmak istiyorum.

Ne olur!

Tut elimi annem...

Bir kez daha öp ıslak ıslak

Hazar Cırık





ANNEMİ ÇOK SEVERİM

Annemi çok severim

Yanımdan gitmesin isterim

Üzülmesin annem derim

Benim annem melek annem

Ağır başlı, tatlı dilli

Güneş yüzlü, yufka yürekli

Dünya iyisi sanki

Benim annem melek annem

Senden yakın kim var bana

Kalbim bağlı sana

Sevgi var, ışık var yolunda

Benim annem melek annem

Açan çiçek, akan su

Gülümseyen engin duygu

Yuvamızın mutluluğu

Sensin benim güzel annem

ANNEM ŞİİRİ

Acıkınca karnımı

Sütün ile doyurdun,

Şefkatli kollarında

Mışıl mışıl uyurdum.

Üstünde senin sevgin

En büyük sevgilerin,

Dünyaları verseler

Dolamaz asla yerin.

Severek okuduğum

Öğreten kitap sensin,

Solmasın güzel yüzün

Ömür boyunca gülsün.

Gelincikten kırmızı

Papatyadan sarısın,

Ağustos sıcağında

Kartepe’nin karısın.

Benzettiğim hiçbir şey

Seni tarif etmiyor,

Ne söylesem bilmem ki?

Kelimeler yetmiyor.



CANIM ANNEM

canım annem benim

seni çok severim

sen olmazsan ben kendimi yanlız hissederim

sensiz dünya yok

kalbime saplandı bir ok

kalbim senin için atıyor

sen olmazsan olmuyor

canım benim birtanem

geceleri nur tanem

pazarlarda nar tanem

kalbimde minik parem

ANNECİĞİM

Anneciğim seni ben,

Çiçeklerden yemişten,

Sarı saçlı bebekten,

Canımdan çok severim.

Gitme hep yanımda kal,

Beni kollarına al,

Pembe gülden daha al,

Yanağından öperim.

Melahat UĞURKAN



ANNEN

Sen bir avuç bebektin

Kimdi süt veren sana,

Hastalandın ölecektin

Kim kanat gerdi sana?

Senin minik başını

Avuçlarına alıp

Gece uykusuz kalıp

Kucağında kim salladı

Ağladın, seninle kim ağladı

Annen

Sana ilk adımını attıran kimdir

Konuşmayı öğretti sana bir bir

Annen

Sen şimdi giderken okula

Sefertasını kim hazırlar?

Kim bakar arkandan yola?

Sende en çok kimin hakkı var

Kimdir seni en çok seven

Annen

Dünyayı hiç değilse bir günlüğüne

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar

oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında

dünyayı çocuklara verelim

kocaman bir elma gibi

verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi

hiç değilse bir günlüğüne doysunlar

dünyayı çocuklara verelim

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı

çocuklar dünyayı alacak elimizden

ölümsüz ağaçlar dikecekler

Nazım HİKMET



SEN OLMASAYDIN

Sen olmasaydın annem;

Ne doğar, ne yaşardım

Senin şefkatinle ben

Büyümeyi başardım.

Üzerime titrersin,

Korursun kanadınla

Canıma can katarsın

Sen annelik adınla.

Sana neler borçludur,

Düşün bir evlat anne!

Kan veren, can verensin,

Ya benim verdiğim ne?

Sana candan sevgimi,

Saygımı sunacağım,

Bu gün tüm anneleri

Minnetle anacağım.

ANNELERİN EN GÜZELİ

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

H.Latif SARIYÜCE



ANNECİĞİM

Bekle beni anneciğim

Bir gün sana döneceğim

Pamuk gibi ellerinden

Doya doya öpeceğim

Demet demet çiçeklerle

Lâle menekşe güllerle

Aydınlık bir gelecekle

Annem sana geleceğim

Ne şirindir senin sözün

Yeter ağlamasın gözün

Bitsin artık çile hüzün

Annem sana döneceğim

Demet demet çiçeklerle

Ellerimde buketlerle

Duâlarla Tekbirlerle

Annem sana geleceğim.

Hayati OTYAKMAZ



ANAM

Dokuz ay beni karnında taşıdın,

Sancılar çekerek doğurdun anam.

Başımı okşayıp,sırtımı kaşıdın,

Sütünle karnımı doyurdun anam.

Gece ağlarsam,uykudan soğurdun,

Uyumayıp,beni uyuturdun anam,

Eyyup sabrını sevgiyle yoğurdun,

Sinende güneşi soğuttun anam.

Sana bir "Of" bile denilmez,

Sırtımda Hacca götürsem,

Senin hakkın ödenmez,anam,

"Ödenir" diyen,vallahi gülemez.

Cennet derler,ayaklarının altında,

Seni razı eden mutludur,Allah katında,

Sensiz neler gelirdi,bu cahil başa,

Sağlıklı kal,dilerim uzun yaşa.



ANALAR

Analar! Gül yüzlüler, sevgi saçan varlıklar

Almayı düşünmeyen, binler veren analar!

Muhabbet sarayında sergi açan varlıklar

Evlât gülistanında güller deren analar!

Özlenme beklemeden, özünden özleyenler

Hayalinde, düşünde yavruyu gözleyenler

Kederleri, dertleri soluksuz izleyenler

Melek kanatlarını geriveren analar!

Ayakları altında cennet gizli melekler

Bal fışkıran pınarlar, billûr sözlü melekler

Gönülleri titreten derin gözlü melekler

Öfkeyi, muhabbetle geri veren analar!

Evlât şarkısı çalar, söyler gönül telleri

Diken batsa evlâda, kavrulur gönülleri

Yalın ayak koşarlar, kanda olsa elleri

Kuş gibi kanatlanıp geliveren analar!

Sevgi dağarcığında riya yoktur onların

O şeker dillerinde dua çoktur onların

Yavrusu devamlı aç(!), kendi toktur(!) onların

Evlâda, en muhteşem yeri veren analar!

Özenle büyütürler kırmadan, incitmeden

Meyve yetiştirirler küçücük bir dikmeden

Yıldız kayması gibi, dokunmadan, itmeden

Süzülüp, gönüllere giriveren analar!

Bir mübarek sihir var “ana” kelimesinde

Sanki bahar renginde, sanki bülbül sesinde

Hani heyecan var ya, bayram arifesinde

Her anışta, o tadı veriveren analar!

Koklamak varken her gün, bu gönül güllerini

Bir tek güne sığdırdık, anılma günlerini

Her gün dualar alsak, öpsek de ellerini

Mutlu olsa, sıcacık eli veren analar!

Cemal Gören



ANNECİĞİM

Ne sevimli bir annesin!

Ne tatlıdır senin sesin!

Benim canım mısın nesin

Sen olmazsan yapamam ben!

Senden yakın kim var bana?

Kalbim, canım bağlı sana!

Üzüntüm yok ondan yana

Seviyorsun beni de sen.

Gülsem güler yüzün

Ağlamamdan alır hüzün.

Senin gecen ve gündüzün

Işık alır sanki benden!

Rakım Çalapala



CANIM ANACAĞIM

Dünyada apayrı yeri olan bir sevgi

Anne sevgisi.

Artık ben de bir anayım.

Anam seni dünden daha çok seviyorum!

Çocukluğumda dua ederdim Allah'a

Anam ölmesin diye.

Tanrım kabul etti dualarımı,

Göstermedi bana senin acını.

Bu yıl da geldi 'Anneler Günü'

Ne alsam sana yetmez,

Senin hakkın ödenmez!

Sana duygularımdan bir demet.

Anneler günün kutlu olsun.

Ellerinden öptüm,canım anacığım!

ANACIĞIM

Anneme ve bütün annelere?

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Kaç geceler bana ninni söylerdi

Hasta olunca oydu başucumda bekleyen

Biraz yorulmayayım, üzülmeyeyim, hemen

Alır kucağına okşardı, saçlarımı öperdi.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Uzun kış geceleri masal masaldı

Güzel çoban kızları, iyi kalpli sultanlar

Bir suyun akışı gibi geçip gitti zamanlar

Şimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Yıkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarımı

Akşam biraz geciksem yollara düşerdi

Sokağa çıkarken «Yavrucuğum üşütme» derdi.

Hemen bir kazak örerdi biraz boş kaldı mı.

Nasıl hatırlamam anacığım nasıl

Bilirim yine kalbinde yerim anacığım

Selam sana Anneler Günü İstanbul'dan

Yeni dönmüşçesine bir akşam okuldan

Vefalı ellerinden öperim anacığım.

Ümit Yaşar oğuzcan

ANA ÖĞÜDÜ

Çiçekleri ezme yavrum

Çiçekler bir yüreğe benzer

Çiçek ezen, insan ezer.

Sakın sen kuş vurma yavrum

En engin bir kardeşlikte

Uçar kuşlar gökyüzünde.

Tüfekle oynama yavrum

Şakacığı bile çirkin

Bir canlıyı öldürmenin.

Gel bir çiçek ol sen yavrum

Kendi ülkenin renginde

Şu yeryüzü demetinde.

Tahsin SARAÇ

ANNEMİ

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem,

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi, ışık var yolunda,

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü, pırlanta öz,

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım;

Melek annem, güzel annem.

Rıfat Necdet EVRİMER

GÜZEL ANNEM

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.

ANNE SEN DENİZ MİSİN?

Gelip geçen mevsimler

Duyguları silmez mi?

Anne sen deniz misin,

Sevgin hiç eksilmez mi?

Hayat yelkenim doldu

Sıcacık nefesinle,

Enginlere açıldım

Dua yüklü sesinle.

Ne zaman "anne" desem

Derdime derman oldun,

Fırtınalar kopunca

Güvenli liman oldun.

Gözünden ayırmadın

Bulut gibi,nem gibi.

Biricik annem gibi.

Hakk'ın kabul ettiği

En güzel dilek misin?

Etrafımda dolaşan

Tatlı bir melek misin?

Bilmem ki senin için

Neler yapıyım anne?

Mübarek ellerinden

Her gün öpeyim anne.

ANNE

Anneciğim sen olmasaydın.

Ben nasıl büyürdüm,

Nasıl karnımı doyururdum,

Canım Anneciğim.

Anneciğim sen olmasaydın.

Ben nasıl terbiyeli olurdum,

Ben nasıl doğruyu, yanlışı ayırt edebilirdim,

Canım Anneciğim.

ANNEM

Annem

Herkesten güzel kokan

Bana sevgiyle yaklaşan

Derdime derman olan

Annem

Sen büyüttün

Sen okşadın saçımı

Yanlışımı hatamı düzelten

Beni çok seven

Annem

Tüm anneler

Her sıkıntıyla uğraştı

Her sorunda güçlü davrandı

Ömrü boyunca çalışan

Annem

10 Mayıs senin günün

Tüm annelere sevgi gösterisi var

Seni hep seveceğim

En iyi anne olan

Canım annem

ANNELER GÜNÜ

beni dünyaya getiren

sevgiyle büyüten

hep şevkat gösteren

sensin canım annem

bana doğruyu öğreten

yanlışları gösteren

beni bugünlere getiren

sensin canım annem

ANNECİM

Benim canım anneciğim,

Ben seni çok severim.

Benim biricik annecim,

Sen benim nur tanemsin,

Her çocuk sevgi ister,

Sevilip öpülmek ister.

Sen bunu bil anne,

Ben seni çok severim.

ANNELER

Küçük bir bebektim

Ayağında uyutun

İlk adımı atarken

Minik kolumdan tuttun

Her adımla düşerken

Sabırla bekledin

Kol gerdin,kanat gergin

İncitmeden büyüttün

Uyuyan Güzel Anneye

Anne, bahar geliyor uyansana

Çık altın eşikte bekle beni,

En güzel tılsımları buldum sana

Koklayabilmek için nefesini

Yeni açmış şu erik hatırlatır

Bana ağaçları çok sevdiğimi,

Sevginle mi ıslanmış şu sonsuz kır,

O kara bırakmışsın gözlerini.

Gül güzel annem benim, benim rüyam

İçimden çiçekli bir yol var sana,

Senin yerine biraz ben uyusam

Anne bahar geliyor uyansana.

Ceyhun Atuf KANSU

Anne

Annelerin en güzeli,

Sensin, benim güzel annem.

Ilık esen bahar yeli,

Sensin, benim güzel annem.

Güneş yüzlü, altın kalpli,

Ağır başlı, tatlı dilli,

Meleklerin eşi sanki

Sensin, benim güzel annem.

Açan çiçek, çağlayan su,

Gülümseyen engin duygu,

Evimizin mutluluğu

Sensin, benim güzel annem.



ANNE

Annemi ben çok severim,

Melek annem, güzel annem.

Üzülmesin sakın derim

Melek annem, güzel annem.

İyi, doğru sözler onda,

Şefkat dolu gözler onda,

Sevgi ışık var yolunda:

Melek annem, güzel annem.

Anne yüzü ne asil yüz,

Anne gözü ne derin göz,

Anne özü pırlanta öz:

Melek annem, güzel annem.

O gülerse çağlayanım,

O ağlarsa ağlayanım,

Ona gönül bağlayanım:

Melek annem, güzel annem.

Rıfat Necdet EVRİMER

ANNE OLUNCA ANLARSIN

Kaynak: Ajans Haber