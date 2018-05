Anneler Günü ne zaman (2018) – Bu pazar mı kutlanacak?

Anneler günü ne zaman? 2018 Anneler günü hangi güne denk geliyor. Bu hafta mı yoksa bu pazar mı? sorusunun cevabı ile Anneler günü hangi gün kutlanacak? sorusunun cevabı haberimizde.

Anneler günü için geri sayım başladı. Mayıs ayına girdiğimiz bugünlerde sahip olduğumuz en büyük değer olan annelerimizi mutlu ettiğimiz bu özel gün hangi güne denk geliyor. Anneler günü ne zaman? Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan anneler günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor. Hayatımızda önemli bir yer tutan annelerimizin bu önemli gününde onları mutlu etmek için çok özel planlar yaptığımız Anneler günü hangi güne denk geliyor? Bir gün değil tüm günlerde için hayatımızda büyük bir yere sahip olan annelerimizi onurlandırmak için tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan özel bir gün olan Anneler günü ne zaman kutlanır? Türkiye’de Mayıs ayının 2. Haftasında kutlanan Anneler Günü nereden çıkmıştır? Amerikalı genç Jarvis’in annesinin vefatının ardından yaşadığı acı ile annesinin yerini hiçbir şeyle doldurmamış her yıl annesinin ölüm yıldönümünde aynı acıyı şiddetle yaşamıştır. Yine annesinin bir ölüm yıldönümünde yani Mayıs Ayı’nın ikinci Pazar günü etrafındaki herkesi bir araya getirerek ” bu günün anneler günü olmasını çok istiyorum ve Anneler Günü adıyla her yıl kutlanmasını kabul eder misiniz? Diye sormuştur. Bu düşüncesi herkes tarafından kabul görmüş ve her yıl mayıs ayının ikinci Pazar gününe denk gelen gün anneler günü olarak kullanmaya başlanmıştır. Anneler günü hangi tarihte kutlanır? Anneler gününün Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak tabir edilmesinden dolayı belli bir tarih olmamasına karşın bu tarih 8 ila 10 arasında bir güne denk gelmektedir. 2018 Anneler Günü Mayıs'ın kaçına geliyor? Sorusunun cevabını haberin devamında bulabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ PAZAR KUTLANACAK

Hayatımızın hemen her alanında önemli bir yer tutan annelerimizi bir gün de özel bir şekilde anmak her evladın en büyük isteğidir. Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününe denk gelen bu özel günde annelerimize verdiğimiz değeri kendimize has şekilde gösteririz. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olan anneler günü bu yıl 13 Mayıs 2018 Pazar gününe denk geliyor. Sevgi ve şefkatlerini üzerimizden eksik etmeyen annelerimiz için özel planlar yapar, onlara verdiğimiz değeri küçük de olsa hediyeler ile kutlarız.

ANNELER GÜNÜ NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Anneler gününün çıkış hikâyesi şu şekilde olduğu söylenmektedir. Amerikalı bir genç olan Jarvis ‘in annesinin vefatının ardından yaşadığı acıyı atlatamamış annesinin yerini hiçbir şeyle dolduramamıştır. Her sene annesinin ölüm yıl dönümü geldiğinde eşsiz bir acı duyar ve bunu etrafındakilere de yansıtırmış. Yine annesinin bir ölüm yıl dönümünde yani Mayıs Ayı’nın ikinci Pazar günü etrafındaki herkesi bir araya getirerek ” bu günün anneler günü olmasını çok istiyorum ve Anneler Günü adıyla her yıl kutlanmasını kabul eder misiniz? Diye sormuştur. Bu düşüncesi herkes tarafından kabul görmüştür ve artık her mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.



TÜRKİYE'DE ANNELER GÜNÜ

Anneler günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci Pazar kutladığımız Anneler günü ilk olarak 1955 yılında kutlanmıştır. Türkiye'de ilk anneler günü 5 Mayıs 1995'tе, Türk Kadınlar Birliğinin girişimiyle, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü" Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. 1955 Yılında, yılın annesi Nene Hatun seçilmiştir. Nene Hatun, Erzurum'da 22 Mayıs 1955'te zatürree hastalığından dolayı 98 yaşında vefat ettiği yılda ödülü almıştır.

2018 ANNELER GÜNÜ FARKLI ÜLKЕLЕRDЕ FARKLI ZАMАNDА KUTLANIR

Anneler Günü Norveç’te Şubat ayının 2. Pazar günü kutlarken Yunanistan'da 2 Şubat tarihlerinde kutlanır. İsrailliler 30 Ocak 31 Mart tarihleri arasında Shevаt 30 dedikleri gün anneler günü kutlamakta. Gürcistan’da ise Anneler Günü 3 Mart tarihinde kutlanır. Kardeş ülkelerde ise 8 Mart Anneler günü kutlanır. İrlanda Nijerya ve Birleşik Krallıklarda Büyük Perhiz 4. pazar günü kutlanır 21 Mart İlkbahar Ekinoks tarihinde ise Yemen, Arap ülkeleri, Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Lübnan'da kutlanır. Slovenya 25 Mart tarihinde kutlanan Anneler Günü, Ermenistan’da 7 Nisan tarihinde kutlanır. Çin Halk Cumhuriyeti Çin takvimine göre, 21 Nisan tarihinde kutlanır. Türkiye içinde yer aldığı ve Brezilya, ABD, Ukrayna, Almanya gibi ülkeler Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü kutlar.

ANNENİZE ÖZEL HEDİYE FİKİRLERİ

Anneler gününde küçük de olsa hediye almak varlığımızın mimarı annelerimizi mutlu edecektir. Bu mutlu günde annemize hangi hediyeleri alabiliriz? İşte Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annelerimize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize ona olan sevgilimizi göstermemizin bir aracı olan hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

Bir Buket Çiçek,

Bir Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

Küçük Ev Aletleri,

Duvar Saati,

Giyim Eşyası,

Zücaciye, Mutfak Eşyaları,

Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.),

Fotoğraf Çerçevesi,

Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)

ANNENİZİN ZEVKİNE GÖRE HEDİYE ÖNERİLERİ

GELENEKSEL ZEVKLERİ OLAN ANNELERE

Geleneksel şeyler yapmaktan hoşlanan mesala; komşularıyla çay kahve günleri düzenlemekten zek alan, çeşit çeşit yemek yemeye bayılan geleneksel bir anneniz varsa ona güzel bir yemek kitabı veya çay-kahve takımı gibi hediyeler alabilirsiniz.

HAYATIN HER AŞAMASINDA MÜKEMMELİYETÇİ VE STRESLİ BİR ANNENİZ VARSA



Herşeyin bir düzen içerisinde olmasını sık yorulan, stresli, mükemmeliyetçi ve içi rahat durmayan bir anneniz varsa onun için seçebileceğiniz en güzel hediye kolunuza takıp bir otelin spasına götürmek olacaktır. Ya da kendi başına gidebileceği bir yenilenme seansı da hediye edebilirsiniz. Evde kullanmak için renk renk, hoş kokuku, yatıştırıcı sabunlar, kremler ve banyo köpükleri de annenize alabileceğiniz alternatif hediye seçenekleri arasında.

TAM BİR TASARIM DÜŞKÜNÜ ANNENİZ VARSA BU HEDİYELER TAM ONUN İÇİN



Anneniz tam bir düşkünü ise onun için alabileceğiniz en özel heiyeler arasında beğendiği tasarımcıların parfüm, çanta, ayakkabı gibi ürünlerinden alacağınız özel tasarım hediyeler olacaktır.

SPOR TUTKUNU ANNELERE ÖZEL PARÇALAR



Eğer anneniz spor salonundan çıkmayan tam bir spor tutkunu ise ona alabileceğiniz en özel hediye onu spor yaparkenb kullanabileceği eşyalardan oluşabilir. Zamanının çoğunu arkadaşlarıyla yüzmeye, yürümeye gitmeye ayıran anneniz için Spor çantası, eşofman takımı, ayakkabılar ya da termal taytlar en güzel ve özel hediye seçenekleri arasında yer alacaktır.

ANNEMİN HER ŞEYİ VAR DİYORSANIZ BU ÇÖZÜM SİZİN İÇİN



Anneler gününda anneniz için hediye önerilerininden sizi cezbeden yoksa ya da annemin her şeyi var diyorsanız. Bu alternatif hediye seçeneği tam size göre, Anneniz için her zaman anlam ifade eden bir buket çiçek ya da sevdiği çikolatalarla kapısını çalabilrisiniz. Annenizi özel bir akşam yemeğine götürebileceğiniz gibi tüm gününüzü ona ayırarak istediği yere onu gezmeye götürek de bu özel gününü özel geçirmesini sağlayabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL SÖZLER VE MESAJLAR

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. en aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kadın, annem!.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin.. Annem annem.. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günü kutlu olsun bir tanem.

Dünyanın en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.

Bana verdiğin sevgiyle bütün dünyam çiçek açtı. Onları hiç soldurmadım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Benim bir tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım . İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNECİĞİM.

Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim.

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

APPLE'DEN ANNELER GÜNÜ ÖZEL VİDEO



Bu Anneler Günü’nde Apple anneliğin birçok farklı anını tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarının objektifinden yorumlayarak kutluyor. 'iPhone ile çekildi' kampanyasının bir devamı niteliğinde olan ve dünyanın çeşitli yerlerinden insanların çektiği fotoğraf ve videolardan oluşan bu film, ilk adımımızdan doğum günlerimize, okuldaki ilk günümüzden mezuniyetimize yanımızda olan, hayatımızın en önemli anlarını bizimle paylaşan annelere ithaf ediliyor.

ANNELER GÜNÜ HEDİYE YAPIMI VE ÖNERİLERİ

