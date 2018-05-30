Anne vahşetinin nedeni bu fotoğrafmış!

Oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı (7) evde 17 bıçak darbesiyle öldüren Bilge Lord Kunduracı, çıkarıldığı mahkemede cinayetle ilgili itiraflarda bulundu.

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge Lord Kunduracı, 3 gün önce oğlu Ercan Kaya’yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Bilge Lord Kunduracı’nın babası Tahir Lord (64) da olayı haber alıp geldiği evde, gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı attı. Kalp krizi geçirip binanın merdivenlerinden yuvarlanan Tahir Lord da hastanede yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Önce hastanede tedavisi yapılan, ardından gözaltına alınan Bilge Lord Kunduracı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİN NEDENİ ’MUTLU AİLE FOTOĞRAFI’ İDDİASI

Bilge Lord Kunduracı ifadesinde, cinayeti, boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı’nın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Bilge Lord Kunduracı, eşinin kapak fotoğrafı olarak kullandığı mutlu aile fotoğrafının ardından profil fotoğrafı olarak da kucağında oğluyla çekindiği fotoğrafı ekleyince paniği kapıldığını söylediği ifade edildi. Boşanınca oğlunu kendisinden alacaklarını düşündüğünü belirten Kunduracı’nın kendisini kaybedip, oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.

ENDİŞESİ İŞYERİNE YANSIDI

Boşandığında çocuğunun elinden alınacağını düşünen Bilge Lord Kunduracı’nın işyerindeki arkadaşlarına, "Kötü bir dönemden geçiyorum. Psikolojik ve ilaç tedavisi alıyorum. Çocuğumu elimden alacaklar" dediği ifade edildi. Kunduracı’nın, iyi bir avukat tutmak için işyerinden de yardım aldığı ifade edildi.

Kaynak: ajanslar