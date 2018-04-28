100 yıllık çınar Ankaragücü 6 yıl sonra, Çaykur Rizespor 1 yıl sonra Süper Lig'de!

Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig’de Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve Ankaragücü, ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı ve Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu. Çaykur Rizespor ile Ankaragücü, bitime bir hafta kala resmen Süper Lig'e yükseldiler.

ÇAYKUR RİZESPOR BİR SENE SONRA SÜPER LİG'DE

İbrahim Üzülmez yönetimindeki Çaykur Rizespor, Ümraniyespor deplasmanında 30. dakikada Robin Yalçın'ın golüyle kazandı ve bitime bir hafta kala şampiyonuluğunu ilan ederek 66 puanla Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Çaykur Rizespor bir yıl sonra yeniden Süper Lig'e döndü.

ANKARAGÜCÜ 6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

İsmail Kartal'ın başında olduğu Ankaragücü, küme düşen Manisaspor'u deplasmanda 47. dakikada Lanre Kehinde, 53. dakikada Umut Nayir (penaltı) ve 90. dakikada Enes Kubat'ın golleriyle 3-0 yendi ve 62 puanla ikinciliğini garantileyerek Süper Lig'e 6 sene sonra geri döndü.

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından "Maddi, manevi bir sürü sıkıntı yaşadık ama inancımızdan geri durmadık. Sonuna kadar başaracağımıza inanıyorduk. Bize inanan harika Ankaragücü taraftarına, camiasına Süper Lig'e çıkışımız hayırlı olsun. Ankaragücü'nün bu şampiyonluğunun irdelenmesi gerekiyor. Belki de üniversitelerde anlatılacak hikayelerle dolu bir şampiyonluk bu. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

İŞTE 33. HAFTA SONUÇLARI:

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor: 0-1

Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: 0-3

Denizlispor-Gaziantepspor: 5-0

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 4-1

Adana Demirspor-Altınordu: 1-0

İstanbulspor-Adanaspor: 3-0

Eskişehirspor-Boluspor: 2-2

Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: 2-1

Kaynak: Ajanslar