Ankara'dan peş peşe acı haberler geldi: 3 şehit!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik kazasında 2 uzman onbaşı şehit oldu. Ankara'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Camgözlü görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı tıra çarptı.

Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.



Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİREN ÖZEL HAREKATÇI ŞEHİT OLDU

Ankara'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü (49), görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Ankara'da 24 yıllık polis memuru İbrahim Nejat Camgözlü, dün akşam saatlerinde görev sırasında rahatsızlanınca mesai arkadaşları tarafından Yenimahalle ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Camgözlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın şehit oldu.

Şubede tim amiri olarak görev yapan Camgözlü için görevli olduğu Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.

​Camgözlü'nün, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerince yürütülen barikat ve hendek operasyonları dahil, terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyonda da görev aldığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar