Ankara'daki kritik görüşmenin nedeni belli oldu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle AKP Genel Merkez'inde yapacağı görüşmeye ilişkin bir yetkili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi ve beraberindeki heyetle AK Parti Genel Merkezi'nde yapacağı görüşmeye ilişkin Reuters'a bilgi veren bir yetkili şunları söyledi:

TOPLANTIYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI DA KATILACAK

*Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'ndeki İran heyeti ile toplantısına TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak.

*Toplantının rutin gündemi daha önce imzalanan İran ile yerel para birimi ticareti anlaşması.

*AK Parti Genel Merkezi'nde diğer ekonomi yetkililerinin katılacağı olağanüstü bir ekonomi toplantısı yapılmayacak.

Kaynak: ajanslar