Ankara'da tır zulasının içinde 40 bin paket kaçak sigara bulundu

Ankara'ya tırla kaçak sigara sokmak isteyen 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Mardin'den Ankara'ya 2 tırla kaçak sigara getirildiği tespit edildi.

Tırları Gölbaşı ilçesinde durduran polis ekipleri, araçların tabanlarına zulalanmış 40 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K., M.N.A., A.R.A. ve M.A. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

2 KİŞİ SERBEST KALDI

Daha sonra Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.K. ve M.N.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulurken, A.R.A. ve M.A. serbest bırakıldı.

Kaynak: Ajanslar