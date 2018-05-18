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18 Mayıs 2018 16:45 | Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018 16:48

Ankara'da tır köprüden düştü: 1 ölü

Ankara çevre yolunda köprüdeki korkulukları aşıp alt yola düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'da tır köprüden düştü: 1 ölü

Mehmet Alkan idaresindeki 61 K 11851 plakalı tır, Ankara çevre yolu E-90 Otoyolu'ndaki Yuva Mahallesi mevkisinde, önce bariyerlere çarptı ardından köprü korkuluklarını aşarak alt yola düştü.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın meydana geldiği bölgenin yakınında altyapı çalışması yürüten işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Alkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.


Kaynak: Ajanslar

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