Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatler öncesinden ikazda bulunduğu Ankara'da kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ankara’da saat 14.00 ile 20.00 arası yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinİ duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi.



Açıklama şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Ankara’da yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BELEDİYELER ALARMDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için ani yağış uyarısının ardından belediyeler teyakkuza geçti. 5 Mayıs’ta sel felaketinin yaşandığı Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde zabıta araçlarından vatandaşlara araçlarını çekmeleri yönünde anons yapılıyor. Ankara Büyükşehir ve Mamak belediyelerine ait, vidanjör, iş makineleri ve personel de teyakkuz halinde hazır bekliyor. Bu arada öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış şu dakikalarda etkili oluyor.

Kaynak: ajanslar