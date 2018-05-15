Ankara'da Ramazan pidesi ne kadar? İşte yeni fiyatlar

Ankara'da Ramazan pidesi ne kadar sorusunun yanıtı Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni fiyatlar ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ramazan ayının gelmesiyle beraber Ankara'da Ramazan pidesi ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. ATO Başkanı Gürsel Baran Ankara'daki pide fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bu Ramazan ayında vatandaşlarımızın uygun fiyatla Ramazan pidesi yiyebilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Buna göre geçen yıl olduğu gibi 275 gram pide 2 lira, 500 gram yumurtalı ve susamlı pide 4 lira olarak satış tarifesi belirlendi." şeklinde konuştu. Ayrıca Baran, fiyatlara zam yapmayan Ankaralı fırıncılara da teşekkür etti. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

Ankara'da Ramazan pidesi ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyordu. ATO Başkanı Gürsel Baran konuyla ilgili Ramazan'dan önce bir açıklamada bulunmuştu. Gürsel Baran, “Bu Ramazan ayında vatandaşlarımızın uygun fiyatla Ramazan pidesi yiyebilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Buna göre geçen yıl olduğu gibi 275 gram pide 2 lira, 500 gram yumurtalı ve susamlı pide 4 lira olarak satış tarifesi belirlendi." şeklinde açıklama yaparak pide fiyatlarına netlik getirmiş oldu.

VATANDAŞLARIN RAMAZAN PİDESİ YİYEBİLMESİ İÇİN ZAM YAPILMADI

ATO Başkanı Gürsel Baran, pide fiyatlarına zam yapmayan Ankaralı fırıncılara teşekkür etti. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bu Ramazan ayında vatandaşlarımızın uygun fiyatla Ramazan pidesi yiyebilmesi için pide fiyatlarına zam yapılmadı. Buna göre geçen yıl olduğu gibi 275 gram pide 2 lira, 500 gram yumurtalı ve susamlı pide 4 lira olarak satış tarifesi belirlendi. Zam yapmayarak özveride bulunan Ankaralı fırıncılara teşekkür ediyorum. Bu sabah hal tüccarını ziyaret ettik. Hal Başkanımızın da bir müjdesi var. Ramazan ayı boyunca sebze ve meyve fiyatlarına zam yapılmayacağı sözünü kendisinden aldım" dedi.

PİDE FİYATLARI BELEDİYE VE YETKİLİ KURUMLAR TARAFINDAN DENETLENİYOR

Baran, fırıncılar hakkında "Yüksek fiyatlı ürün satıyor" algısının oluştuğuna işaret ederek, söz konusu pide fiyatlarının hem fırınları denetlemekle görevli belediyeler ve yetkili kurumlar tarafından bilinmesi hem de vatandaşların fiyat konusunda bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaları için bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Fiyatlar konusunda özveride bulunan Ankaralı fırıncılara teşekkür eden Baran, "Ramazan ayında sofraların bereketine fırıncılarımız da ramazan pidesi fiyatlarına zam yapmadan katılmış oldu, onların da bereketi çok olsun. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimize huzur ve bereket getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AjansHaber