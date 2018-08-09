Ankara'da özel okula 'FETÖ' operasyonu: 12 öğretmene gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ'ye ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ'ye ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ'ye ait okullarda görev yapan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütle bağlantısı belirlenen şüphelilerin gözaltı işlemleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerden 11'nin örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı, operasyonu yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şu ana kadar 4 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar