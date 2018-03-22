11 milyon TL dolandırdılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 160

ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin mağdurları toplam 11 milyon TL dolandırarak bu paraları zimmetine geçirdikleri tespit edilmiştir" denildi.