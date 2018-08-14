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14 Ağustos 2018 10:39 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2018 10:46

Ankara'da operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK ile irtibatı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdiğini duyurdu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: 10 kişiAnkaraGözaltıPKK


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