Ankara'da operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK ile irtibatı olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı öne sürülen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatları tespit edilen ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdiğini duyurdu.

OPERASYON BAŞLATILDI



Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar