Ankara'da metro kazası

Kızılay-Batıkent metro hattında, bakım esnasında Ulus makas bölgesinde yaşanan metro kazası nedeniyle, 2 gün boyunca hizmet verilemeyecek.

Ankara’da Kızılay-Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni, Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza sonucu vagonlarda ağır hasar oluştu.

Sabah yaşanan kaza nedeniyle metro seferleri Kızılay ve İvedik arasında yapılamıyor. Yolcuların ulaşımı EGO otobüsleriyle sağlanıyor.

ÇALIŞMALAR 2 GÜNÜ AŞABİLİR

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna,“İncelemeler devam ediyor. Bu hasarın incelemeleri neticesinde iki günden fazla bir süreye de belki etki edebilir. Onu da otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz. İstenmeyen bir kaza ve tesellimiz de bir can kaybı olmaması." şeklinde konuştu





"İHMALDEN DOLAYI OLAN BİR KAZA"

Tuna, "İçinde yolcu olması halinde mümkün değil böyle bir kaza. Bu deneme seferleri sırasında ihmalden dolayı olan bir kaza.” diyerek kazada ihmalin bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: ajanslar