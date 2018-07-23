Ankara'da korkutan patlama sesinin asıl sebebi bulundu

Ankara'da korkutan bir patlama sesi duyuldu. Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin bilgi almaya çalıştıklarını belirtti.

Ankara genelinde duyulan patlama sesi ile ilgili Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Valilik ve emniyet kaynakları, patlamanın kaynağına ilişkin araştırma yaptı.

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kentte daha önce de dinamitle yapılan kontrollü patlama endişeye yol açmıştı.

TEST UÇUŞU YAPAN F-16 SESE NEDEN OLDU

Ankara'da meydana gelen patlama sesi paniğe yol açtı. Yapılan açıklamaya göre, patlama sesine test uçuşu yapan bir F-16'nın neden olduğu öğrenildi. Patlamanın etkisiyle bazı işyerlerinin camları sallandı.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ POLİSE İHBARDA BULUNDU

Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu. Patlama nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, patlamanın test uçuşu yapan F-16'lardan kaynaklı sonic patlama olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı'nın bilgisi dahilde gerçekleşen test uçuşu sonrası, F-16 pilotunun ifadesi alınacak.

Daha önce de bu tür patlama sesleri duyulmuş, bunların yol yapımı için patlatılan dinamitler olduğu ifade edilmişti.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada "Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar