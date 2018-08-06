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06 Ağustos 2018 09:31 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018 10:17

Ankara'da FETÖ operasyonu: 2'si aktif görevde 9 binbaşına gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesörlü telefon soruşturmasında 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 2'si aktif görevde 9 binbaşına gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan terör örgütü FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Sözde FETÖ abisinden CHP talimatı!Güncel03 Ağustos 2018 12:41Sözde FETÖ abisinden CHP talimatı!Edirne'de "FETÖ abisi"nin talimatıyla CHP Edirne teşkilatına üye olan kişi, savcılıktaki ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm partilere sızmaya çalıştığını belirtti.

2'Sİ AKTİF GÖREVDE

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si aktif görevde bulunuyordu.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: FETÖAnkara


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