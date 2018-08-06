Ankara'da FETÖ operasyonu: 2'si aktif görevde 9 binbaşına gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ankesörlü telefon soruşturmasında 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan terör örgütü FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncel 03 Ağustos 2018 12:41 Sözde FETÖ abisinden CHP talimatı!Edirne'de "FETÖ abisi"nin talimatıyla CHP Edirne teşkilatına üye olan kişi, savcılıktaki ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm partilere sızmaya çalıştığını belirtti.

2'Sİ AKTİF GÖREVDE

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si aktif görevde bulunuyordu.

Kaynak: Ajanslar