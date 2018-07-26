Ankara'da feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı

Ankara'da Sincan-Temelli yolunda iki arabanın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bu kazada 3 kişi yaralanırken 3 kişide hayatını kaybetti.

Ankara'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetti.

ARAÇLAR HURDALIĞA DÖNDÜ

Kaza, Sincan-Temelli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Temelli’den Sincan istikametine giden D.G. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen İ.P. idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlar hurdalığa döndü. Olay yerinde olan vatandaşlar hemen yaralıların yardımına koşarak, ambulans ve polise haber verdi.

OTOMOBİLİN İÇİNDEKİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi intikal etti. Jandarma ve polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken, sağlık ekipleri araçlardan savrulan yaralılara müdahale etti. İtfaiye erleri de araçta sıkışanların çıkarılması için hummalı çalışma başlattı. Ekipler ağır yaralanan Z.K., K.T. ve Ö.D.’yi en yakın hastanelere kaldırılırken, itfaiye erleri de araçların içinde sıkışan otomobil sürücüsü D.G. ile diğer araçta bulunan İ.P. ve S.K.’yı çıkardı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık ekipleri sıkıştıkları yerden çıkartılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler sonrası, cenazeler Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, araç trafiğine kapatılan yol, kazaya karışan otomobilleri çekici ile yoldanalınmasından sonra trafiğe açıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar