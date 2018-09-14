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14 Eylül 2018 08:58 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2018 10:03

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DEAŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla B.K, S.H.K, H.T. ile M.T. gözaltına alındı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: AnkaraDEAŞ


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