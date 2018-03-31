Ankara'da 52 asker hastaneye kaldırıldı

Çankaya ilçesinde 52 asker, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye sevk edildi.

General Şefik Erensü Kışlası'nda görevli askerlerden bazıları dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri olan 52 asker, bunun üzerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Askerlerden tedavileri tamamlananların taburcu edilmeye başlandığı öğrenildi.

Söz konusu askerlerin rahatsızlanmalarının nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: ajanslar