Ankara Valisi'nden açıklama: Bu gece ödemeleri yapacağız

Selin ardından Ankara Valisi Ercan Topaca, "Bu gece 00:00'a kadar özellikle konut ve iş yerlerinin ödemelerini yapacağız" dedi.

Ankara'da yaşanan sel felaketinde zarar gören konut ve iş yerlerinin ödemelerinin bu gece 00.00'a kadar yapılacağını ifade eden Ankara Valisi Ercan Topaca, "Araçlarla ilgili ise kasko eşleştirmelerinin zaman alacağı için onları da yarından itibaren zararların karşılanması yönünde ödemeleri başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar