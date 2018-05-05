Ankara Valisi sel faciasından sonra vatandaşları uyardı

Ankara Valisi Ercan Topaca Mamak'ta yaşanan sel faciasıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Topaca açıklamasında 100-150 aracın hasar gördüğünü söyledi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, Mamak'ta yaşanan sel faciasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Topaca açıklamasında 100-150 aracın hasar gördüğünü söyledi. Vali Topaca, Dükkanı zarar gören vatandaşların hasar tespit komisyonu gelene kadar dükkana çok müdahale etmemelerinin altını çizdi. Vali Topaca, vatandaşların zararının karşılanacağının altını çizdi.





3 YARALI VAR

Ercan Topaca açıklamasında hastanede 3 yaralı olduğunu ve yaralıların durumlarının iyi olduğunun altını çizdi. Dükkanı zarar gören vatandaşların hasar tespit komisyonu gelene kadar dükkana çok müdahale etmemelerini söyledi.

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Kaynak: Ajanslar