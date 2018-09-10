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10 Eylül 2018 11:12 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2018 11:12

Ankara Valiliği'nden şarbon iddialarına yanıt

Ankara'nın Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair iddiaların gündeme gelmesi ile birlikte Ankara Valiliğinden bu konuya dair açıklama geldi.

Ankara Valiliği'nden şarbon iddialarına yanıt

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Mamak ilçesinde şarbon hastalığı çıktığına dair kaynağı belli olmayan iddiaların yer aldığı belirtildi.

İDDİALAR ASILSIZ

Bu iddialar üzerine yapılan incelemede Mamak'ta herhangi bir şarbon vakasına ve bulgusuna rastlanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca yetkili birimlerimize bu yönde bir başvuru yapılmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, sağlık kurumları ile yapılan görüşmelerde, hastanelere şarbon şikâyeti ile yapılan herhangi bir başvuru da bulunmadığı anlaşılmıştır.  Halkımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi ve yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamalara göre hareket etmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Mamakşarbon


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