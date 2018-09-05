Ankara polisi 2 hırsızı düzenlenen operasyonla yakaladı

Polisler, Ankara'da cepçilik yapan bir kişiyle, zarfçılık yöntemiyle yankesicilik yapan 2 kişiyi, güvenlik kameralarından tespit ederek düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE KAMERALARA SONRA EKİPLERE YAKALANDILAR



Ekipler, 2 şahsın, zarfçılık yöntemiyle 3 farklı vatandaşı mağdur ettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgedeki kameraları inceleyen ekipler, şüpheli şahısların Derya G. ile Orhan Y. olduğunu tespit etti.

Çalışmayı derinleştiren Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehrin muhtelif semtlerinde 3 ayrı müşteki ile iletişim kurup birlikte yolda yürüyen Derya G. ile Orhan Y.’nin, bir zarfın içine önceden yerleştirdikleri para süsü verdikleri gazete kağıtlarını ve sahte paraları, para bulma bahanesiyle yerden aldıkları ve kontrol amaçlı müştekilerden para isteyip, parayı gazete kağıdıyla değiştirip (zarfçılık) yöntemiyle yankesicilik yaptıklarını ortaya çıkardı.

Ekipler tarafından kamera kayıtlarıyla tespit edilen Derya G. İle Orhan Y., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: Ajanslar