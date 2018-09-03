Ankara Palas Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi görüşmelerini yaptığı, Cumhuriyet baloları ile ünlü Ankara Palas ve üzerinde bulunduğu arazi, Dışişleri Bakanlığı’nın işletmesinden alınarak Milli Saraylar İdaresi’ne verildi.

Atatürk'ün, ölümüne kadar resmi görüşmelerini yürüttüğü, Cumhuriyet balolarıyla ünlü Ankara Palas ve üzerinde bulunduğu arazi, Dışişleri Bakanlığı'nın işletmesinden alınarak Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Milli Saraylar İdaresi'ne verildi.

Ayşegül Kahvecioğlu'nun Milliyet'te yer alan haberine göre, 1983'ten beri devlet konukevi olarak kullanılan bina, bundan böyle Milli Saraylar İdaresi'nin görev ve hizmetleri kapsamında kullanılacak. Odalarında pek çok kral, kraliçe, cumhurbaşkanları ağırlamış olan Ankara Palas'ın salonlarında Atatürk, ünlü Cumhuriyet Baloları'nı düzenletmişti. Cumhuriyet'in ilk dönemi mimarisinin tipik örneklerinden biri olan Ankara Palas, 1983 yılından beri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı devlet konukevi olarak hizmet veriyordu.

MERKEZ İSTANBUL OLDU



Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş ile birlikte kurulan; saray, müze, köşk, kasır ve fabrikalarla bunlara bağlı taşınır-taşınmaz kültür varlıklarının bağlandığı Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi'nin kuruluş kararnamesinde 1.5 ay sonra değişikliğe gidildi. Kararnameye göre, Milli Saraylar İdaresi'nin merkezi İstanbul olacak.

Kuruluş kararnamesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak Milli Saraylar İdaresi'ne bağlanan 1. TBMM binası, yeni kararname ile Milli Saraylar İdaresi'nin görev alanından çıkarıldı. 1983'ten bu yana devlet konukevi olarak hizmet veren Ankara Palas ise Dışişleri Bakanlığı bünyesinden alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi'ne bağlandı. Böylelikle dün itibarıyla Ankara Palas Devlet Konukevi Döner Sermaye İşletmesi kapatıldı.

Ankara Palas binası ve üzerinde bulunduğu taşınmaz ise Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın görev ve hizmetleri kapsamında kullanılmak üzere başkanlığa tahsis edildi. Ankara Palas Devlet Konukevi işletmesine ait her türlü borç ve alacaklar Dışişleri Bakanlığı'na bırakıldı.

Kaynak: Ajanslar