Ankara Kudüs için harekete geçti!

Ankara İslam işbirliği Teşkilatı'nı harekete geçirmeye çalışıyor.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından bugün Gazze'deki protestolarda İsrail askerlerinin saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Yaşanan olayların ardından Türkiye harekete geçiyor.İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs'le ilgili olarak harekete geçmesi için çalışıldığı belirtildi.

YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Ankara'nın yazılı bir açıklama ile olaylara sert tepki göstermesi de bekleniyor.

Kaynak: ajanslar