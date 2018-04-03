Ankara Garı önündeki terör saldırısının firari sanığının görüntüleri geldi
Ahmet Güneş ile saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen DEAŞ'nı sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz'ın örgüt kapında çekilmiş fotoğrafları dava dosyasına girdi.
Ankara Garı önünde 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı davasının firari sanıklarından Ahmet Güneş ile saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen DEAŞ'nı sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz'ın örgüt kapında çekilmiş fotoğrafları dava dosyasına girdi.
Kaynak: AA