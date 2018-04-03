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03 Nisan 2018 16:14 | Son Güncelleme: 03 Nisan 2018 16:23

Ankara Garı önündeki terör saldırısının firari sanığının görüntüleri geldi

Ahmet Güneş ile saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen DEAŞ'nı sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz'ın örgüt kapında çekilmiş fotoğrafları dava dosyasına girdi.

Ankara Garı önündeki terör saldırısının firari sanığının görüntüleri geldi

Ankara Garı önünde 102 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı davasının firari sanıklarından Ahmet Güneş ile saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen DEAŞ'nı sözde Türkiye emiri Yunus Durmaz'ın örgüt kapında çekilmiş fotoğrafları dava dosyasına girdi.


Kaynak: AA

Etiketler: Terör saldırısıAnkara garı


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