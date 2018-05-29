Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya davet etti

Merkel, 24 Haziran'daki seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya beklediklerini söyledi.

Almanya Başbakan'ı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.

Merkel'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, "Erdoğan'ı seçimden sonra bekliyoruz." dediği bildirildi. Öte yandan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün 25 yıl önce gerçekleşen Solingen Faciası dolayısıyla düzenlenen anma töreninde ailesini kaybeden Mevlüde Genç’i ziyaret ederek, “Acılarınızı hiç bir söz ve özür telafi edemez” dedi.

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 yılında dört ırkçı Alman tarafından kundaklama sonucu beş vatandaşımızın hayatını kaybettiği katliamın 25. yılı münasebetiyle düzenlenen anma merasimine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mevlüde Genç’e başsağlığı diledi.



25 yıl önce Solingen'de yaşanan acının izleri halen tazeliğini koruduğunu ifade eden Merkel, “Bayan Genç, kaybettiğimiz Gülsüm'ün, Hatice'nin, torunlarınız Hülya ve Saime'nin ve yeğeniniz Gülistan'ın acılarını hiç bir söz ve özür telafi edemez. 25 yıl uzun bir zaman olmasına rağmen ailedeki acı ve eksiklik devamlı olarak kalacaktır. Bundan dolayı da sizle en derin üzüntümü paylaşıyorum ve başsağlığı diliyorum. Sizin acınızı paylaşıyorum” dedi.

Kaynak: ajanslar