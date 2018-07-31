Andre Silva kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Türk takımları ile birlikte ismi anılmaya başlayan Andre Silva kimdir sorusu merak ediliyor. Peki Andre Silva kaç yaşında ve nereli? Detaylar ve tüm merak edilenler Ajanshaber.com'da.

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren Andre Silva oldukça popüler durumda. Genç oyuncu futbol severler tarafından da yoğun ilgi gördü ve hakkında detaylı bilgiler aratılmaya başlandı. Milan kadrosunda olan Andre Silva kimdir sorusu merak ediliyor. Son olarak Fatih Terim'in de üzerinde durduğu ve bizzat bu transfer üzerşne düştüğü öğrenilen oyuncudan anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Peki Andre Silva kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizin devamında.

ANDRE SİLVA KİMDİR?

Türk takımları ile birlikte adı anılan Andre Silva araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Milan kadrosunda ileri uç görevini yürüten genç oyuncu, ihtiyaç halinde forvet arkası mevkisinde de forma giyiyor. Sağ ayağına hakim olan Portekizli oyuncu, genç yaşıyla dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Peki, Andre Silva kimdir ve kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler...

Andre Silva, 6 Kasım 1995 tarihinde Portekiz'in Baguim do Monte kentinde dünyaya geldi. Futbola olan ilgisi, 2003 yılında henüz sekiz yaşındayken katıldığı SC Salgueiros takımında başlayan Andre Silva, 12 yaşına kadar burada forma giymesinin ardından Boavista FC'nin altyapısına dahil olmuştur. Silva'nın altyapı kariyeri, 13 yaşında yeniden SC Salgueiros, 15 yaşında Padroense FC ve 16 yaşında Porto olmuştur.

18 yaşına kadar Porto'nun alt yapısında evrilen Andre Silva, 2017/18 sezonunda 38 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle İtalyan kulübü Milan'a transfer olmuştur.

Forvet mevkisinde forma giyen ve zaman zaman forvet arkasında da görev alabilen Andre Silva, sağ ayağına hakimdir.

GALATASARAY İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Galatasaray'ın Portekizli Andre Silva için Milan ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.



Bafetimbi Gomis'e alternatif arayışlarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Milan'ın Portekizli yıldızı Andre Silva için İtalyan deviyle anlaşma sağladı.

22 yaşındaki oyuncunun kiralanması için Milan'a ücret ödemeyecek Galatasaray, Silva'ya 3 milyon euro önerecek.

Kaynak: AjansHaber