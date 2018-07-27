Andre Ayew Fenerbahçe'ye imzayı attı!

Fenerbahçe'nin Swansea City'den 1 sezonluğuna kiraladığı Andre Ayew, Sarı Lacivertliler'le sözleşme imzaladı ve basın toplantısında önemli ifadeler kullandı.

Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Andre Ayew'i de kadrosuna katan Fenerbahçe'de Ganalı oyuncu Ülker Stadı'nda yapılan basın toplantısıyla yeni sözleşmeye imza attı.

İşte toplantıdan öne çıkan açıklamalar:

COMOLLI: "ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU"



Ayew, hücum hattımız için çok önemli bir takviye oldu. Cocu'nun da takımda görmek istediği isimlerin başında geliyordu. Ayew, takımla çalışmalara yarın başlayacak. Kendisi şu anda fit durumda. Çünkü Swansea ile sezon başı kampındaydı.

Andre Ayew'i biz niye istedik? Çünkü o çok yönlü ve enerjik bir oyuncu. Siz bir oyuncuya 'Fenerbahçe'ye niye geldin?' diye sorarsanız size 'Çünkü kazanmaya geldim' cevabını verecektir.

Andre'nin birçok mevkide oynayabiliyor olması güzel bir şey. Bunu ben değil Cocu düşünecek. Ben de bunun stresini yaşamayacağım, bu da benim için güzel bir şey. Ayew her iki kanatta da iyi oynayabilen bir oyuncu bu da zannediyorum bizim için yeterli...





AYEW: VALBUENA, GOMIS, GOL SAYIM...



Hepinize iyi günler öncelikle... Fenerbahçe'nin ilgisi beni ilk saniyeden itibaren mutlu etti. yeni başkan, yeni sportif direktör ile yeni bir çağa girdi Fenerbahçe... Biliyorum ki taraftarın çok ciddi beklentileri var ben de bunları karşılamak için her şeyi yapacağım.

Valbuena'yla Marsilya'da beraber oynadık. Marsilya'yla buraya gelmiştik, 2-2 bitmişti. İnanılmaz bir ortam vardı. Valbuena kazanan ruha sahip bir oyuncu. Onunla burada buluşmak heyecan verici. Gomis'le karşı karşıya oynayacak olmamız çok heyecan verici. O şehrin karşı tarafı için oynuyor. Güzel bir ayrışma olacak.

Beni en çok heyecanlandıran şey Fenerbahçe taraftarı... Marsilya'yla burada oynadığımız oyunu hala dün gibi hatırlıyorum. Gerçekten taraftarla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum.

Stephen Appiah ile sürekli konuşuyoruz. Zaten şu anda Milli takımımızın da menajeri. Onunla konuştuğumda kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi. Benim tek amacım şampiyon olmak bu takımla... Kaç gol atacağım gerçekten önemli değil. Bunu da düşünmüyorum.

"COMOLLI BANA DEDİ Kİ"



Futbol evrensel bir oyun. Evrensel bir dili var. Yeni bir ülke, yeni bir şehir ve kulübe geldim. Uyum sorununu çabuk atlatacağımı düşünüyorum. Comolli benimle transfer konusunda ilk konuştuğunda 'Büyük bir kulübe gitmek ister misin?' dedi, ben de hemen kabul ettim.

Kaynak: Ajanslar